Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Sizin başınız yanabilir

MAHKEMEDEN SEVİNDİREN KARAR

Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada 3 öğretim üyesinden oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi Yusuf Yazıcıoğlu'nu haklı bulup, otomobildeki ayıpların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını tespit etti. Bunun üzerine dava dosyası Yazıcıoğlu'nun memleketi Kahramanmaraş'da Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, araç sahibi Yazıcıoğlu'nu haklı bularak, aracın iadesini ve çıkış yılı 2016 olan aracın 2019 bir model araçla değişmesine, bu mümkün değil ise aracın güncel piyasa değerine göre para iadesine karar verdi.

"CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE BİR ŞEKİLDE 100 BİN KİLOMETRE YOL GİTTİM"

Yusuf Yazıcıoğlu, 2,5 yıllık uğraşlarının sonucunda davayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, bir Uzak Doğu ülkesi markası yerine sağlam ve güvenilir diye Alman markası otomobil aldığını ve belki de bir Alman markası aracın bu durumda oluşunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, "Maddi değeri olan bir ayıplı malın davasının sonuçlanması 2,5 yıl gibi bir süre almaması gerekiyor. Ceza davalarında bunlar olabilir ama maddi davalarda bunların olmaması gerekiyor. Ben 2,5 yıl boyunca başka araç alamadığım için bu araçta can güvenliğim tehlikede bir şekilde 100 bin kilometre yol gittim. Kaza yapsaydım hava yastıkları açılmayacaktı. Çünkü hava yastıkları arızalı, bu sorun bilirkişi raporuyla da kanıtlandı. Öldükten sonra istedikleri kadar tazminat ödesinler, bu durum bir şeyi değiştirmeyecek" dedi.