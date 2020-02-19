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En ucuz hibrit ve elektrikli araba fiyatları! Toyota, Renault, Cadillac elektrikli araba fiyatları ne kadar?

Otomotiv dünyasına önümüzdeki yıllarda hibrit ve elektrikli arabalar damga vuracak. Türkiye'nin elektrikli otomobil hamlesi sonrası, tüm dünya elektrikli araba üretme kalitesini yukarıya çekmeye başladı. Araç sürücülerinin de merakla beklediği hibrit ve elektrikli otomobiller, otomotiv sanayinde kartların yeniden dağıltılmasına neden olacakç Peki En ucuz hibrit ve elektrikli araba fiyatları! Toyota, Renault, Cadillac elektrikli araba fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.02.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 15:17
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En ucuz hibrit ve elektrikli araba fiyatları! Toyota, Renault, Cadillac elektrikli araba fiyatları ne kadar?

Otomotiv sanayinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzlerce farklı elektrikli otomobil modeli yollarda olacak. Fakat şimdilik elektrik ya da hibrit motor opsiyonuna sahip araç sayısı hayli kısıtlı.

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En ucuz hibrit ve elektrikli araba fiyatları! Toyota, Renault, Cadillac elektrikli araba fiyatları ne kadar?

Hibrit araçlarda şehir için benzin tüketimi 3 – 4 LT civarına kadar düşebiliyor. Şehirler arası yollarda ise yüksek devirlerde daha fazla tüketim söz konusu. Çünkü araç belli bir hız limitinin üzerinde tamamen benzin tüketiyor.

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En ucuz hibrit ve elektrikli araba fiyatları! Toyota, Renault, Cadillac elektrikli araba fiyatları ne kadar?

Elektrikli otomobiller ise tamamen elektrikle çalışıyor ve aracınızı prize takıp şarj etmeniz gerekiyor.

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En ucuz hibrit ve elektrikli araba fiyatları! Toyota, Renault, Cadillac elektrikli araba fiyatları ne kadar?

Normal şebeke gerilimiyle ortalama 6 saate şarj olan bu araçlar özel istasyonlarda ise yaklaşık 1 saatte tam şarja ulaşıyorlar.

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En ucuz hibrit ve elektrikli araba fiyatları! Toyota, Renault, Cadillac elektrikli araba fiyatları ne kadar?

Toyota Yaris Hibrit

Özellikleri: Cool e-CVT
Fiyatı: 162.050 TL