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Sıfır kilometre Volkswagen Golf ÖTV indirimiyle satışta: ÖTV muafiyeti ile 998.311 TL!

Türkiye'de araç fiyatlarının büyük kısmını oluşturan yüksek vergiler, otomobil satın almak isteyenleri zorluyor. Sıfır kilometre araç fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde, ÖTV muafiyeti avantajıyla araç sahibi olmak cazip bir seçenek haline geliyor. Volkswagen Golf modeli ÖTV muafiyetli fiyatıyla dikkat çekiyor. Normalde 1,581,000.00 TL'ye satılan Golf, ÖTV muafiyeti ile yalnızca 998.311 TL'den alıcı buluyor. Peki, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden kimler faydalanabiliyor, şartlar neler? İşte ÖTV muafiyeti ile ilgili detaylar….

Giriş Tarihi: 26.11.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:31
Sıfır kilometre Volkswagen Golf ÖTV indirimiyle satışta: ÖTV muafiyeti ile 998.311 TL!

Otomobil sektöründe popüler modellerden biri olan Volkswagen Golf, normalde 1,581,000.00 TL gibi yüksek bir fiyatla satışa sunuluyor. Ancak ÖTV muafiyeti kapsamında bu model, sadece 998.311 TL'ye satın alınabiliyor. Bu indirim, aracın toplam fiyatının neredeyse yarısına denk geliyor ve sınırlı şartları taşıyan kişiler için geçerli oluyor.

Sıfır kilometre Volkswagen Golf ÖTV indirimiyle satışta: ÖTV muafiyeti ile 998.311 TL!

Volkswagen Golf modelinin ÖTV muafiyetli fiyatı, uygun şartları sağlayan bireyler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Eğer bu avantajdan yararlanma hakkınız varsa, fiyatlardaki artış öncesinde bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Sıfır kilometre Volkswagen Golf ÖTV indirimiyle satışta: ÖTV muafiyeti ile 998.311 TL!

ÖTV Muafiyeti Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, devletin engelli vatandaşlara sunduğu bir destek programı olarak öne çıkıyor. Ancak bu haktan herkes yararlanamıyor. ÖTV muafiyetine başvurabilmek için en az %90 oranında engelli olduğunu belgeleyen bir sağlık raporu ve ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla araç satın alma gerekliliğini belirtmek gerekiyor.

Bu muafiyet sayesinde araç fiyatlarında %40 ila %45 oranında indirim sağlanabiliyor. ÖTV'den muaf tutulan kişiler, otomobil satın alırken ciddi bir maliyet avantajından faydalanıyor. Fakat, bu avantajlı fiyatlardan yararlananlar aracı 5 yıl boyunca satamıyor. Sattığı takdirde ÖTV bedeli araç sahibinden alınıyor.

Sıfır kilometre Volkswagen Golf ÖTV indirimiyle satışta: ÖTV muafiyeti ile 998.311 TL!

Volkswagen Golf Fiyat Detayları

Volkswagen'in sevilen modeli Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel, modern tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çekerken, güncel fiyat detayları da belli oldu. Net fiyatı 728.361,37 TL olan bu araç, ÖTV (%80) tutarı 582.689,09 TL ve KDV (%20) tutarı 262.210,09 TL eklenerek toplam 1.581.000 TL anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Buna ek olarak, trafik tescil ve ruhsat işlemleri gibi resmi bedeller de fiyata dahil ediliyor.