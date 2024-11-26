Sıfır kilometre Volkswagen Golf ÖTV indirimiyle satışta: ÖTV muafiyeti ile 998.311 TL!

ÖTV Muafiyeti Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, devletin engelli vatandaşlara sunduğu bir destek programı olarak öne çıkıyor. Ancak bu haktan herkes yararlanamıyor. ÖTV muafiyetine başvurabilmek için en az %90 oranında engelli olduğunu belgeleyen bir sağlık raporu ve ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla araç satın alma gerekliliğini belirtmek gerekiyor.

Bu muafiyet sayesinde araç fiyatlarında %40 ila %45 oranında indirim sağlanabiliyor. ÖTV'den muaf tutulan kişiler, otomobil satın alırken ciddi bir maliyet avantajından faydalanıyor. Fakat, bu avantajlı fiyatlardan yararlananlar aracı 5 yıl boyunca satamıyor. Sattığı takdirde ÖTV bedeli araç sahibinden alınıyor.