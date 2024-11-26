26 Kasım 2024, Salı
Sıfır kilometre Volkswagen Golf ÖTV indirimiyle satışta: ÖTV muafiyeti ile 998.311 TL!
Türkiye'de araç fiyatlarının büyük kısmını oluşturan yüksek vergiler, otomobil satın almak isteyenleri zorluyor. Sıfır kilometre araç fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde, ÖTV muafiyeti avantajıyla araç sahibi olmak cazip bir seçenek haline geliyor. Volkswagen Golf modeli ÖTV muafiyetli fiyatıyla dikkat çekiyor. Normalde 1,581,000.00 TL'ye satılan Golf, ÖTV muafiyeti ile yalnızca 998.311 TL'den alıcı buluyor. Peki, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden kimler faydalanabiliyor, şartlar neler? İşte ÖTV muafiyeti ile ilgili detaylar….
Giriş Tarihi: 26.11.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:31