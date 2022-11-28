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Haberler Galeri ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları çakıldı! Matrah düzenlemesi ile 56 bin TL İNDİRİM! Active Prime, Allure Selection, GT, 208... Peugeot güncel FİYAT LİSTESİ!

ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları çakıldı! Matrah düzenlemesi ile 56 bin TL İNDİRİM! Active Prime, Allure Selection, GT, 208... Peugeot güncel FİYAT LİSTESİ!

ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte araç fiyatları ciddi oranda gerilerken, araç sahibi olmak isteyenler içinde yeşil ışık yanmış oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi 1 Aralık itibarıyla otomobil fiyatlarına net bir şekilde yansıyacak. Peki matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? İşte Peugeot 208, Active Prime, Allure Selection, GT fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:34
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ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları çakıldı! Matrah düzenlemesi ile 56 bin TL İNDİRİM! Active Prime, Allure Selection, GT, 208... Peugeot güncel FİYAT LİSTESİ!

Peugeot fiyat listesi sıklıkla merak edilenler arasında yer alıyor. Otomobil almak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyenler için kapı ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte aralandı. Vatandaşlar düzenleme ile birlikte fiyatların nasıl değişeceğini öğrenmeye çalışıyor. Arama motorlarında "Peugeot güncel fiyat listesi" ve "Peugeot, Active Prime, Allure Selection, GT, 208 model fiyatları" aratılıyor. Peki matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları çakıldı! Matrah düzenlemesi ile 56 bin TL İNDİRİM! Active Prime, Allure Selection, GT, 208... Peugeot güncel FİYAT LİSTESİ!

Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek düzenlemeye göre 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

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ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları çakıldı! Matrah düzenlemesi ile 56 bin TL İNDİRİM! Active Prime, Allure Selection, GT, 208... Peugeot güncel FİYAT LİSTESİ!

Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

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ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları çakıldı! Matrah düzenlemesi ile 56 bin TL İNDİRİM! Active Prime, Allure Selection, GT, 208... Peugeot güncel FİYAT LİSTESİ!

Peugeot marka araçlar ise düzenleme ile birlikte en çok merak edilenler listesine eklendi. Örneğin, Peugeot 208 model 510.000 TL'den satışa çıkarken ÖTV matrah indirimi ile birlikte fiyatı 453.333 TL olacak.

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ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları çakıldı! Matrah düzenlemesi ile 56 bin TL İNDİRİM! Active Prime, Allure Selection, GT, 208... Peugeot güncel FİYAT LİSTESİ!

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