HaberlerGaleriÖTV indirimi sonrası araç fiyatları çakıldı! Matrah düzenlemesi ile 56 bin TL İNDİRİM! Active Prime, Allure Selection, GT, 208... Peugeot güncel FİYAT LİSTESİ!
ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları çakıldı! Matrah düzenlemesi ile 56 bin TL İNDİRİM! Active Prime, Allure Selection, GT, 208... Peugeot güncel FİYAT LİSTESİ!
ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte araç fiyatları ciddi oranda gerilerken, araç sahibi olmak isteyenler içinde yeşil ışık yanmış oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi 1 Aralık itibarıyla otomobil fiyatlarına net bir şekilde yansıyacak. Peki matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne olacak? İşte Peugeot 208, Active Prime, Allure Selection, GT fiyat listesi...