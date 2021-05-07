Otomotiv sektörünü vuran çip krizinde flaş gelişme! 3 trilyon dolarlık talep

Koronavirüs döneminde patlak verek krizlerden biri de otomotiv sektörünü etkiledi. Yeterli sayıda çip tedarik edilememesi üzerine birçok otomobil firması fabrikalarında üretimi durdurmuştu. "Yarı iletkenler" olarak da bilinen çiplerin ülkeler arası rekabet unsurlarından biri olarak görülürken, çip üreticileri artan talebi karşılayabilmek için yatırımlarını yoğunlaştırıyor.