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Otomotiv sektörünü vuran çip krizinde flaş gelişme! 3 trilyon dolarlık talep

Koronavirüs döneminde patlak verek krizlerden biri de otomotiv sektörünü etkiledi. Yeterli sayıda çip tedarik edilememesi üzerine birçok otomobil firması fabrikalarında üretimi durdurmuştu. "Yarı iletkenler" olarak da bilinen çiplerin ülkeler arası rekabet unsurlarından biri olarak görülürken, çip üreticileri artan talebi karşılayabilmek için yatırımlarını yoğunlaştırıyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 17:49
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Otomotiv sektörünü vuran çip krizinde flaş gelişme! 3 trilyon dolarlık talep

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü alan çipler, günümüz ekonomilerinin vazgeçilmez unsurları olarak öne çıkıyor. Çip, bir yarı iletken malzeme üzerine yüksek teknoloji kullanılarak elektronik devrelerin basılması olarak tarif edilirken, günümüzde elektrikle çalışan hemen hemen bütün cihazlarda çip kullanılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomotiv sektörünü vuran çip krizinde flaş gelişme! 3 trilyon dolarlık talep

Kredi kartlarında, telefonlarda, ev elektroniğinde, tabletlerde, bilgisayarlarda ve otomobillerde çipler kullanılıyor.

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Otomotiv sektörünü vuran çip krizinde flaş gelişme! 3 trilyon dolarlık talep

Dijital ekonominin "belkemiği" niteliğindeki çip tedarikinde, otomotivde başlayarak elektronik gibi sektörlere de sıçrayan küresel sorun devam ederken, üreticiler artan talebi karşılayabilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

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Otomotiv sektörünü vuran çip krizinde flaş gelişme! 3 trilyon dolarlık talep

Çip sıkıntısının üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması beklenirken, sektör temsilcileri çip sıkıntısının kısa sürede çözülemeyeceğini belirtiyor.

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Otomotiv sektörünü vuran çip krizinde flaş gelişme! 3 trilyon dolarlık talep

ÇİP ÜRETİMİ YÜKSEK ORADAN AR-GE VE SERMAYE HARCAMASI GEREKTİRİYOR

"Yarı iletkenler" olarak da bilinen çiplerin ülkeler arası rekabet unsurlarından biri olarak görülürken, çip üreticileri artan talebi karşılayabilmek için yatırımlarını yoğunlaştırıyor.