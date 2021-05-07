Otomobil sahiplerine flaş uyarı! Bunu yapanlara ceza geliyor

MOTOR YAĞI

Aracın performansı ve yakıt tasarrufu için motor yağı, kilometresi geldiyse mutlaka değiştirilmeli. Yıllık bakıma çok az bir süre kaldıysa, bakımı öne alıp yola öyle çıkın. Motor yağını da mevsime göre seçin. Türkiye şartları için 5W-30 motor yağı tavsiye ediliyor. Yağ seviyesini aracı çalıştırmadan önce kontrol edin. Yağın azalması sürtünmeyi azaltacağından daha maliyetli sorunlara neden olur.