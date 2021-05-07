Otomobil sahiplerine flaş uyarı! Bunu yapanlara ceza geliyor
Otomobil sahiplerine uzun yol öncesi önemli uyarılarda bulunuldu. Emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde evraklarını tamamlamamış olanlara ceza kesileceği açıklandı. İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.05.2021
11:21 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
11:28
Uzun yola çıkmadan önce araba bakımı ihmal edilmemeli. Arabanızın sizi yarı yolda bırakmaması için önemli olan bu bakım, aynı zamanda konforlu ve tasarruflu bir yolculuk da sağlar. İşte arabası olan herkesi kapsayan önemli detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
RADYATÖR
Yaz aylarında en sık karşılaşılan sorunların başında hararet yer alıyor. Radyatör bu yüzden aracın en önemli parçalarından biri ve aracın ideal çalışma ısısını dengeler. Soğutma suyunun seviyesi zamanla buharlaşmadan dolayı düşebilir. Su seviyesi mutlaka kontrol edilmeli. Eksilme varsa eklenmeli. Bu basit önlemin alınmaması motor indirmeye kadar giden ciddi masraflar çıkarabilir. Motor tamamen soğumadan radyatör kapağını açmayın. Yolculuklarda hararet saatini sık sık kontrol edin.
MOTOR YAĞI
Aracın performansı ve yakıt tasarrufu için motor yağı, kilometresi geldiyse mutlaka değiştirilmeli. Yıllık bakıma çok az bir süre kaldıysa, bakımı öne alıp yola öyle çıkın. Motor yağını da mevsime göre seçin. Türkiye şartları için 5W-30 motor yağı tavsiye ediliyor. Yağ seviyesini aracı çalıştırmadan önce kontrol edin. Yağın azalması sürtünmeyi azaltacağından daha maliyetli sorunlara neden olur.
FİLTRELER
Sürücünün araçtan maksimum performans elde edebilmesi için filtreler önemli. Filtreleri değiştirmek için yıllık bakım zamanını beklemeyin. Tozlu yollardan gittiyseniz hiç zaman kaybetmeden özellikle hava filtrelerini değiştirin. Fitre, kirlenmiş veya tıkanmışsa motora temiz hava gitmez. Yakıt tüketiminde yüzde 10-15 civarında artış olur.
LASTİK-STEPNE
Lastikler, aracı yola bağlayan hayati bir parça. Lastiklerin diş derinliği 1.6 mm'nin altındaysa değiştirilmeli. Yarık, çatlak ve sertleşmiş lastikleri yenileyin. Kış lastiğini yazın kesinlikle kullanmayın. Frenleme mesafesini ve yol tutuşunu olumsuz etkiler. Yakıt tüketimini artırır.