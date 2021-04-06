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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Otomotiv sektörüne ağır darbe! 25 dolarlık çip dünyayı etkiledi Otomotiv sektörüne ağır darbe! 25 dolarlık çip dünyayı etkiledi
Otomotiv sektöründe fabrikaların tek tek üretimi durdurmasına neden olan çip krizi giderek büyüyor. 25 dolarlık çip, dünyanın öncü otomotiv firmalarını bile etkiledi. Çip krizinden dolayı 1 milyondan fazla otomobil üretilemedi.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 13:32
Çip krizi küresel bir kriz olma yolunda ilerliyor. Özellikle otomotiv sektörünü derinden etkileyen yarı iletken çiplerin 25-150 dolar arasında olduğu belirtilirken, 1.5 milyona yakın aracın üretimi çip yokluğu nedeniyle durduruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Covid-19 salgını, çiplerin arzında 'kıtlığı' beraberinde getirdi. Halen dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çip kıtlığı yaşanıyor ve bu sebeple otomobil, bilgisayar, cep telefonu ve elektrikli ev aletleri gibi içerisinde çip kullanılan birçok elektronik aksamlı ürün üretilemiyor.
FATURA AĞIR OLDU Otomotivle başlayan kriz diğer sektörlere de yayılırken; üretimdeki aksaklıkların milyarlarca dolarlık zarara neden olması bekleniyor. Çip krizinin otomotiv sektörüne faturası da ortaya çıktı.
Otomobil üretiminde kullanılan yarı iletken çiplerin 25-150 dolar arasında olduğu belirtilirken, 1.5 milyona yakın aracın üretimi çip yokluğu nedeniyle durduruldu.
Dünyada dev otomobil fabrikalarının üretimine darbe vuran çip krizi büyürken, akıllı cihazları etkilemeye başlayan krizden dolayı telefon üreticileri lansmanlarını ertelerken, fiyat artışlarının ise kaçınılmaz olduğu konuşuluyor.