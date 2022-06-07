Otomobiller için flaş alkolmetre sistemi! Üflemeden araç çalışmayacak

Avrupa Parlamentosu, 30 yıl içinde trafik kazalarındaki ölümleri sıfıra indirmek için yeni kararlar almaya devam ediyor. Avrupa'da üretilen otomobillerde olacak alkolmetre sistemi dikkat çekti. Sürücü aracı çalıştırmak için alkolmetreye üflemek zorunda. Belli bir promil aşılırsa araç kendini bloke edecek.