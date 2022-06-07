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Otomobiller için flaş alkolmetre sistemi! Üflemeden araç çalışmayacak

Avrupa Parlamentosu, 30 yıl içinde trafik kazalarındaki ölümleri sıfıra indirmek için yeni kararlar almaya devam ediyor. Avrupa'da üretilen otomobillerde olacak alkolmetre sistemi dikkat çekti. Sürücü aracı çalıştırmak için alkolmetreye üflemek zorunda. Belli bir promil aşılırsa araç kendini bloke edecek.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 14:01
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Otomobiller için flaş alkolmetre sistemi! Üflemeden araç çalışmayacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde temmuz ayından itibaren üretilecek tüm yeni araçlarda, aracı bloke etme teknolojisine sahip alkolmetre gibi araç güvenliğini en üst düzeye çıkaran bir dizi elektronik sistem kullanma zorunluluğu getiriliyor.

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Otomobiller için flaş alkolmetre sistemi! Üflemeden araç çalışmayacak

Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, 2050 yılına kadar AB ülkelerinde trafik kazalarında ölümleri sıfıra indirme hedefi kapsamında bazı önlemler hayata geçiriliyor.

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Otomobiller için flaş alkolmetre sistemi! Üflemeden araç çalışmayacak

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini artıran teknolojik yeniliklerin temmuz ayından itibaren üretilen tüm yeni araçlarda zorunlu olacağını duyurdu.

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Otomobiller için flaş alkolmetre sistemi! Üflemeden araç çalışmayacak

Yeni teknolojilerde aracı bloke etme sistemine sahip alkolmetre kullanımı öne çıksa da ayrıca acil fren destekleme sistemi, arka koltuk emniyet kemeri uyarısı, akıllı hız sabitleyici, çapraz trafik algılamalı arka kamera, istem dışı veya yorgunluktan şerit değişikliğine karşı uyarıcı sistemler de üretimde zorunlu olacak.

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Otomobiller için flaş alkolmetre sistemi! Üflemeden araç çalışmayacak

"Alcolock" olarak adlandırılan sistemle, sürücünün aracını çalıştırmadan önce alkolmetreye üfleyerek kandaki alkol seviyesini ölçtürmek zorunda olacağı, 25 saniye içinde gelecek sonuçta alkol oranının izin verilenin üzerinde çıkması halinde sistemin motorun çalışmasına izin vermeyeceği bildirildi.