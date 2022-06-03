Mercedes'i fabrika ayarlarına geri döndürdü! Hurdalıktan alıp parçalarını tek tek elden geçirdi | Son haline bakın

Çürümeye terk edilen 40 yıllık Mercedes marka arabayı hurdalıktan alıp elden geçiren bir kişi görenleri şaşkına çevirdi. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında ilginç projelere imza atan kişi bu sefer gözünü Mercedes marka arabaya dikti. Yaptığı değişim ile arabayı resmen fabrika ayarlarına döndürdü.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 06:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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