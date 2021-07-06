Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını yaklaşık 1,5 yıldır etkisini gösteriyor. Salgının görüldüğü ilk zamanlarda otomobil piyasası durma noktasına gelmişti. Sıfır araçların üretilmemesi ve ikinci el araçlara talebin artması sonrası fiyatlarda da sert yükseliş yaşandı. 2021'in başlarına doğru sıfır araçların piyasaya sürülmesi satışlarda patlama yaşattı. Ancak, salgın kaynaklı yaşanan aksaklıklar fiyatların hala yükselmesine neden oluyor. Temmuz ayında ise otomobil firmaları tarafından yeni zamlar yapıldı. En ucuz sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor.