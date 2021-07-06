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Haberler Galeri Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...

Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını yaklaşık 1,5 yıldır etkisini gösteriyor. Salgının görüldüğü ilk zamanlarda otomobil piyasası durma noktasına gelmişti. Sıfır araçların üretilmemesi ve ikinci el araçlara talebin artması sonrası fiyatlarda da sert yükseliş yaşandı. 2021'in başlarına doğru sıfır araçların piyasaya sürülmesi satışlarda patlama yaşattı. Ancak, salgın kaynaklı yaşanan aksaklıklar fiyatların hala yükselmesine neden oluyor. Temmuz ayında ise otomobil firmaları tarafından yeni zamlar yapıldı. En ucuz sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor.

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 13:30
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Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...

Sıfır otomobil fiyatlarına Temmuz zammı geldi. Koronavirüs salgını sonrası araç fiyatları artmaya devam ediyor. En ucuz otomobil fiyatları şaşkınlık yaratırken, pandemi kaynaklı yaşananlar, dövizdeki dalgalanma ve arz sıkıntısı fiyatlarıda etkili olmaya devam ediyor. En ucuz sıfır otomobil 159.900 TL'den başlıyor. İşte 2021 Temmuz marka marka sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...

Mercedes A Serisi Sedan Progressive A 200

Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1332 cc
Motor Gücü: 163 hp
Fiyat: 505.000 TL

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Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...

Audi A3 Sedan Advanced 30 Turbo FSI 110 hp S tronic

Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 999 cc
Motor Gücü: 110 hp
Fiyat: 495.589 TL

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Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...

BMW 1 Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik

Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1499 cc
Motor Gücü: 140 hp
Fiyat: 458.500 TL

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Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1.6 JTD 120 HP DİZEL TCT

Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1598 cc
Motor Gücü: 120 hp
Fiyat: 347.650 TL