21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Otomobil alacaklara kritik uyarı! Sıfır mı ikinci el mi alınmalı? Alınacak otomobil neye göre seçilmeli?
Otomobil almak isteyenlerin beklediği ÖTV kararı sonrası uzmanlardan uyarı geldi. Sıfır ya da ikinci el otomobiller için araştırmalara başlayanlara bütçe, kullanım süresi, yakıt ve bakım gibi konulara dikkat edilmesi gerektiği önerisinde bulunuldu. İşte otomobil alacaklara önemli uyarılar.
Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 13:03
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