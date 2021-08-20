Otomobil alacaklara kritik uyarı! Sıfır mı ikinci el mi alınmalı? Alınacak otomobil neye göre seçilmeli?

Fiyatların hızla yükseldiği bir ortamda otomobil almak veya yenilemek isteyenler 'sıfır mı, ikinci el mi?' ikileminde kalabiliyor. Doğru karar verebilmek için ise birçok detayı göz önünde tutmak gerekiyor. Bütçe, kullanım süresi, yakıt, masraf, bakım gibi... Tüm bu konuları dikkate alarak sıfır ve ikinci el araçların artı ve eksilerini masaya yatırıldı. İşte detaylar...