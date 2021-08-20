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Otomobil alacaklara kritik uyarı! Sıfır mı ikinci el mi alınmalı? Alınacak otomobil neye göre seçilmeli?

Otomobil almak isteyenlerin beklediği ÖTV kararı sonrası uzmanlardan uyarı geldi. Sıfır ya da ikinci el otomobiller için araştırmalara başlayanlara bütçe, kullanım süresi, yakıt ve bakım gibi konulara dikkat edilmesi gerektiği önerisinde bulunuldu. İşte otomobil alacaklara önemli uyarılar.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 13:03
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Otomobil alacaklara kritik uyarı! Sıfır mı ikinci el mi alınmalı? Alınacak otomobil neye göre seçilmeli?

Fiyatların hızla yükseldiği bir ortamda otomobil almak veya yenilemek isteyenler 'sıfır mı, ikinci el mi?' ikileminde kalabiliyor. Doğru karar verebilmek için ise birçok detayı göz önünde tutmak gerekiyor. Bütçe, kullanım süresi, yakıt, masraf, bakım gibi... Tüm bu konuları dikkate alarak sıfır ve ikinci el araçların artı ve eksilerini masaya yatırıldı. İşte detaylar...

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Otomobil alacaklara kritik uyarı! Sıfır mı ikinci el mi alınmalı? Alınacak otomobil neye göre seçilmeli?

Pandemi, hammadde maliyeti, çip krizi kaynaklı üretim sıkıntısı, artan kurlar ve talep... Neresinden bakarsanız bakın araç fiyatlarını yükselten bir bahane var. Fiyatlar son dönemde hızla artmışken geçen hafta yapılan ÖTV düzenlemesiyle 50 bin liraya varan indirimler sağlandı.

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Otomobil alacaklara kritik uyarı! Sıfır mı ikinci el mi alınmalı? Alınacak otomobil neye göre seçilmeli?

Ancak buna rağmen sıfır araç fiyatlarını yüksek bulan ve üretimde yaşanan sıkıntı (stok sorunu) nedeniyle istediği aracı bayilerde bulamayanlar var.

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Otomobil alacaklara kritik uyarı! Sıfır mı ikinci el mi alınmalı? Alınacak otomobil neye göre seçilmeli?

İkinci elciler de sıfır araçtaki düşük stoğu fırsata çevirip fiyat şişiriyor. Peki böyle bir ortamda nelere dikkat edilmeli? İkinci el ile sıfır arasında kalan nasıl bir hesap yapmalı?

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Otomobil alacaklara kritik uyarı! Sıfır mı ikinci el mi alınmalı? Alınacak otomobil neye göre seçilmeli?

YILDA 8 MİLYONLUK SATIŞ

Öncelikle 'ikinci el' önyargısını bir kenara bırakın. Çünkü Türkiye'de satılan sıfır araç sayısı 1 milyonu bulmazken ikinci el piyasada 8 milyona yakın araç alınıp satılıyor. Milyonlarca kişi ikinci el araç tercih ediyor. Çünkü ikinci elin belli şartlarda kendine göre avantajları var.