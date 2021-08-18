19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖTV indirimi olan araçlar 2021 | Araba alacaklar dikkat! İşte yeni liste

ÖTV indirimi olan araçlar 2021 | Araba alacaklar dikkat! İşte yeni liste

ÖTV indirimli araçlar 2021 fiyat listesi | Milyonlarca sürücü ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gözünü yeniden otomobil fiyatlarına dikti. Yeni ÖTV kararı sonrası bayilerde bulunan araçlar birkaç günde tükenirken, araç almak isteyenler şimdiden ön sipariş vermeye başladı. İşte güncel ÖTV indirimli araç listesi...

Giriş Tarihi: 18.08.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 14:28
  • 1
  • 52
ÖTV indirimi olan araçlar 2021 | Araba alacaklar dikkat! İşte yeni liste

Geçtiğimiz günlerde gelen ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır binek otomobilleri kapsayan indirimler yaşandı. Bazı bayiler en erken teslim tarihleri hakkında yaklaşık tarihleri açıklarken bazıları ise yoğun talep dolayısıyla gün vermedi. Ayrıca küresel otomotiv sektöründe yaşanan çip krizinin bazı markalarda sıfır otomobil arzını etkilediğinden bayilerinde sıfır araçlara erişiminin kısıtlı olduğu ifade edildi. Bu durumun araç teslimatlarında gecikmelere neden olduğu belirtiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 52
ÖTV indirimi olan araçlar 2021 | Araba alacaklar dikkat! İşte yeni liste

ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI STOKLAR SADECE 1 GÜNDE ERİDİ
Bayiler ÖTV kararı sonrası yaşanan yoğun talep sonrası ellerindeki otomobillerin sadece 1 günde tükendiğini belirtti.

  • 3
  • 52
ÖTV indirimi olan araçlar 2021 | Araba alacaklar dikkat! İşte yeni liste

ÖTV KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV kararı sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

  • 4
  • 52
ÖTV indirimi olan araçlar 2021 | Araba alacaklar dikkat! İşte yeni liste
Ek olarak 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.
  • 5
  • 52
ÖTV indirimi olan araçlar 2021 | Araba alacaklar dikkat! İşte yeni liste
ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte birçok araç ÖTV indirimli araç listesi içerisine girdi. Bazı araçlarda 50 bin TL'yi aşan indirimler söz konusu olurken bazılarında fiyat düşüşü sınırlı kaldı.