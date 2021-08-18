19 Ağustos 2021, Perşembe
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ÖTV indirimi olan araçlar 2021 | Araba alacaklar dikkat! İşte yeni liste
ÖTV indirimli araçlar 2021 fiyat listesi | Milyonlarca sürücü ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gözünü yeniden otomobil fiyatlarına dikti. Yeni ÖTV kararı sonrası bayilerde bulunan araçlar birkaç günde tükenirken, araç almak isteyenler şimdiden ön sipariş vermeye başladı. İşte güncel ÖTV indirimli araç listesi...
Giriş Tarihi: 18.08.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 14:28
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