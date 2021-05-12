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Otomobil alacaklar için firmalardan yeni kampanyalar geldi! Tam kapanma bittikten sonra...

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma nedeniyle otomobil satışları verilerinde büyük bir düşüş görülüyor. Bayilerin de kapalı olduğu dönemde otomobil satışları için çalışmalar devam etti. Kademeli açılmayla birlikte markalar cazip kampanyalar ile tüketicileri araç alımına geçirmek istiyorlar.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 15:57
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Otomobil alacaklar için firmalardan yeni kampanyalar geldi! Tam kapanma bittikten sonra...

Mayıs ayında Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yaklaşık 40 bin adetler seviyesinde oluşması öngörülüyor. Türkiye genelindeki kapanma nedeniyle araç bayileri kapalı olduğundan ayın ilk yarısı oldukça az satış gerçekleşti. Online siparişler ile bayiler bu dönemde bağlantı kuruyor ve alım için ortamı hazırlamaya çalışıyor. Kademeli açılmayla birlikte markalar cazip kampanyalar ile tüketicileri araç alımına geçirmek istiyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobil alacaklar için firmalardan yeni kampanyalar geldi! Tam kapanma bittikten sonra...

Citroen, mayıs ayına özel C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz ya da 5 bin TL nakit alım desteği, diğer modellerinde de uygun alım seçenekleri sunan kampanya başlattı.

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Otomobil alacaklar için firmalardan yeni kampanyalar geldi! Tam kapanma bittikten sonra...

Markadan yapılan açıklamaya göre, Citroen, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor. Citroen'in mayıs kampanyası kapsamında, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği geçerli oluyor.

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Otomobil alacaklar için firmalardan yeni kampanyalar geldi! Tam kapanma bittikten sonra...

Ayrıca, segmentinin en sevilen modellerinden Citroen C5 Aircross SUV'a 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfına SUV havası getiren yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4'te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.

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Otomobil alacaklar için firmalardan yeni kampanyalar geldi! Tam kapanma bittikten sonra...

Ayrıca, kapanma döneminde tercih ettiği Citroen modeliyle ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler Citroen'in internet sitesine girerek "Bayi Canlı Bağlantı" kısmındaki formu doldurarak, bayi yetkisiyle canlı görüşme gerçekleştirebiliyor. Markanın en yeni modeli C4'ü tercih edecek olan tüketiciler ise "online ön sipariş" ayrıcalığından faydalanarak kapanma dönemi sonrası araçlarını teslim alabiliyor.