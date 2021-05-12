Otomobil alacaklar için firmalardan yeni kampanyalar geldi! Tam kapanma bittikten sonra...

Markadan yapılan açıklamaya göre, Citroen, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor. Citroen'in mayıs kampanyası kapsamında, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği geçerli oluyor.