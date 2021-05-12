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Otomobil alacaklar için firmalardan yeni kampanyalar geldi! Tam kapanma bittikten sonra...
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma nedeniyle otomobil satışları verilerinde büyük bir düşüş görülüyor. Bayilerin de kapalı olduğu dönemde otomobil satışları için çalışmalar devam etti. Kademeli açılmayla birlikte markalar cazip kampanyalar ile tüketicileri araç alımına geçirmek istiyorlar.
Giriş Tarihi: 12.05.2021 15:57Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 15:57