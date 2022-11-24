25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri OPEL Corsa, HONDA City güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?

OPEL Corsa, HONDA City güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV Matrah düzenlemesiyle birlikte araç fiyatları düştü. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek. Araç sahibi olmak isteyenler için kapı aralanırken sıfır otomobillerin fiyatlarının da ne kadar düştüğü merak konusu oldu. Peki Opel Corsa, Honda City güncel fiyatları kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:08
  • 1
  • 11
OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?

Opel Corsa, Honda City güncel fiyatları kaç TL sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için yeşil ışık 1 Aralık itibarıyla tam olarak yanmış olacak. Resmi Gazete'de de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?

YENİ ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV matrah oranları:

  • 3
  • 11
OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?

Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı

.

  • 4
  • 11
OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

  • 5
  • 11
OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı