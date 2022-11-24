OPEL Corsa, HONDA City güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV Matrah düzenlemesiyle birlikte araç fiyatları düştü. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek. Araç sahibi olmak isteyenler için kapı aralanırken sıfır otomobillerin fiyatlarının da ne kadar düştüğü merak konusu oldu. Peki Opel Corsa, Honda City güncel fiyatları kaç TL?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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