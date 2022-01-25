25 Ocak 2022, Salı
Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...
Sıfır araba fiyat listesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası otomobil fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. 2022 yılına girmemiz ile birlikte otomobil fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Otomobil markalarının güncel fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Ocak ayı sıfır araba fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi kaç lira? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.01.2022 12:23
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