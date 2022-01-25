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Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...

Sıfır araba fiyat listesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası otomobil fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. 2022 yılına girmemiz ile birlikte otomobil fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Otomobil markalarının güncel fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Ocak ayı sıfır araba fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi kaç lira? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022 12:23
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Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...

Ocak ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? 2022 Ocak ayı sıfır araba fiyatları güncellendi. Hyundai, Fiat, Renault ve Mazda otomobillerin fiyatları güncellendi. Sıfır otomobil fiyat listesini yazımızda ele aldık. Peki, sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Hyundai, Fiat, Renault, Mazda sıfır otomobil fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?

İşte 2022 Ocak sıfır araba fiyatları:

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Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...

Hyundai i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Manuel

Fiyat: 240 bin 857 TL

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Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel

Fiyat: 244 bin 900 TL

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Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...

Renault Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel

Fiyat: 248 bin 100 TL