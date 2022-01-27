27 Ocak 2022, Perşembe
Arabası olanlar dikkat! O işareti gördüğünüz an hemen servisin yolunu tutun
Arabası olanları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Otomobillerde o işaret yandığı zaman hemen servisin yolunu tutun.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 09:41
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