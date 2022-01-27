Arabası olanlar dikkat! O işareti gördüğünüz an hemen servisin yolunu tutun

Arabası olanları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Otomobillerde o işaret yandığı zaman hemen servisin yolunu tutun.