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MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV ne zaman ödenir? Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri başlıyor. Yılın ilk taksit ödemeleri Ocak ayında gerçekleştirilmişti. 2022'nin ikinci taksit ödemesini yapacak olan araç sahipleri, ne zaman ve ne kadar ödeme yapacaklarını araştırmaya başladı. MTV ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 18:34
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MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2022 yılına ilişkin ikinci taksit ödemeleri başlıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ödemenin detaylarını yazımızda ele aldık. Söz konusu ödemeye ilişkin ilk taksitler Ocak ayında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise ikinci taksit ödeme takvimi araştırılıyor. Peki, MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Yılda iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin 2022 yılı ikinci taksit ödemesi 01 Temmuz'da başlayacak. İkinci taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

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MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

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MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün

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MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.