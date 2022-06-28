MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV ne zaman ödenir? Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri başlıyor. Yılın ilk taksit ödemeleri Ocak ayında gerçekleştirilmişti. 2022'nin ikinci taksit ödemesini yapacak olan araç sahipleri, ne zaman ve ne kadar ödeme yapacaklarını araştırmaya başladı. MTV ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...