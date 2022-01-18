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Haberler Galeri Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...

Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...

Sıfır otomobil fiyatları, araba sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Sıfır otomobillerde ÖTV matrahında değişiklik yapılması sonrası otomobil fiyatlarında nasıl bir değişiklik olacağı merak ediliyordu. Bazı markaların fiyatlarında düşüş yaşanırken, bazı markalar ise fiyatları yeni ÖTV matrahına göre ayarladı. Peki, en ucuz sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 13:42
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Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Yeni yıl ile birlikte gözler sıfır otomobil fiyatlarına çevrilmişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapılmasının ardından markalar da sıfır araba fiyatlarını güncelledi. Marka marka güncel otomobil fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2022 Ocak ayı sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...

Alfa Romeo Giulia 2.0 280hp Veloce AWD Benzinli AT

Fiyat: 1.594.950 TL

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Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...

Audi A3 Sportback

Fiyat: 663.365 TL

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Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...

BMW 118i SportLine

Fiyat: 778.500 TL

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Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...

Citroen C3 1.2 PureTech Manuel

Fiyat: 312.000 TL