Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...

Sıfır otomobil fiyatları, araba sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Sıfır otomobillerde ÖTV matrahında değişiklik yapılması sonrası otomobil fiyatlarında nasıl bir değişiklik olacağı merak ediliyordu. Bazı markaların fiyatlarında düşüş yaşanırken, bazı markalar ise fiyatları yeni ÖTV matrahına göre ayarladı. Peki, en ucuz sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.01.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 13:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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