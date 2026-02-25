İkinci el otomobilde sert fren: Fiyatlar çakıldı! Ramazan durgunluğu alım fırsatına mı dönüşüyor?

İkinci el otomobil piyasasında satışlar yavaşladı, fiyatlarda yüzde 5,9'luk düşüş yaşandı. Uzmanlar, Ramazan ayı ve düşük talebin etkisiyle gerileyen fiyatların bayram öncesi yeniden hareketlenebileceğini belirtiyor. Ticaret Bakanlığı'nın sahte ilanları engelleyen düzenlemeleriyle piyasada gerçek fiyatların oluştuğu vurgulanıyor.

Otomobil piyasasında 2026 yılı durgun bir seyirle başladı. İkinci el araç satışlarında yüzde 5,9'luk bir düşüş gözlemlenirken, fiyatlarda yaşanan geri çekilmenin nedenleri merak konusu oldu. İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINDA SERT FREN A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, piyasadaki son durumu, fiyat beklentilerini ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemelerinin sektöre yansımalarını A Haber ekranlarında değerlendirdi.

BAYRAM ÖNCESİ PİYASADA RAMAZAN DURGUNLUĞU İkinci el araç piyasasındaki mevcut hareketliliği yorumlayan Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, "Ramazan ayının ilk başlarında, özellikle orucun da verdiği etkiyle vatandaşlarımızda ve müşterilerimizde hafif bir mahmurluk, bir durgunluk olur. Ancak önümüzde bayram olduğu için biz bayramda ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Bayram döneminde Türkiye'nin neredeyse dörtte biri yer değiştiriyor, büyük bir göç yaşanıyor. Bu noktada talep yükseldiği için satışlarımızın çok daha hareketli olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

FİYATLARDA %4'LÜK GERİ ÇEKİLME FIRSAT OLABİLİR Fiyatlardaki değişim grafiğini rakamlarla açıklayan Karacabey, "Şu an mevsimsel etkenlerle birlikte fiyatlarda yüzde 3 ile 4 arasında bir geri çekilme söz konusu. Fakat bayrama yaklaşık 10 gün kala herkes planlarını yapmaya başlayacak. Araç alacak olanlar bizleri daha sık ziyaret edecek ve talep artışıyla birlikte bu fiyatlar tekrar ortalama seviyelerine yükselecektir" sözleriyle alıcılar için mevcut dönemin bir fırsat olabileceğine dikkat çekti.