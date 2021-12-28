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İkinci el otomobil fiyatlarında indirim zamanı! Dev markalar tarih verdi! İşte ikinci el otomobil fiyatları
Dövizdeki sert düşüş otomobil fiyatlarını da etkiledi. Türkiye'de satış yapan bir çok otomobil markası fiyat listesini güncelledi. İkinci el otomobil alacaklara uyarılarda bulunan uzmanlar beklenen indirim için açıklama yaptı. Peki ikinci el otomobillerde ne zaman indirim yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:49Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:59