28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el otomobil fiyatlarında indirim zamanı! Dev markalar tarih verdi! İşte ikinci el otomobil fiyatları

İkinci el otomobil fiyatlarında indirim zamanı! Dev markalar tarih verdi! İşte ikinci el otomobil fiyatları

Dövizdeki sert düşüş otomobil fiyatlarını da etkiledi. Türkiye'de satış yapan bir çok otomobil markası fiyat listesini güncelledi. İkinci el otomobil alacaklara uyarılarda bulunan uzmanlar beklenen indirim için açıklama yaptı. Peki ikinci el otomobillerde ne zaman indirim yapılacak?

Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:59
  • 1
  • 31
İkinci el otomobil fiyatlarında indirim zamanı! Dev markalar tarih verdi! İşte ikinci el otomobil fiyatları

İkinci el otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren son dakika haberi geldi. Döviz kurları (Dolar, Euro)'daki sert düşüşün ardından otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. Sıfır otomobiller için firmalar fiyatlarda tek tek indirime giderken, ikinci el arabalar için de tarih verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
İkinci el otomobil fiyatlarında indirim zamanı! Dev markalar tarih verdi! İşte ikinci el otomobil fiyatları

2022 yılına girilirken, otomobil sektöründeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle; döviz kurlarındaki sert düşüşün ardından otomobil almak isteyenlerin indirim beklentisi arttı. Sıfır otomobil fiyatlarında indirimler peş peşe geldi. Firmalar indirimli fiyat listelerini açıkladı. İkinci el otomobil fiyatları ile ilgili de Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu, indirim için tarih verdi.

  • 3
  • 31
İkinci el otomobil fiyatlarında indirim zamanı! Dev markalar tarih verdi! İşte ikinci el otomobil fiyatları

FİYATLAR MAKUL SEVİYEYE GELECEK

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki gelişmelerin ve uzun süredir devam eden çip krizinin otomobil sektörüne etkilerini değerlendirdi. 2022 yılının sektör açısından daha iyi olacağını söyleyen Yalçın, sıfır otomobillerin bollaşacağını ve ikinci el araç fiyatların makul seviyeye geleceğini ifade etti.

  • 4
  • 31
İkinci el otomobil fiyatlarında indirim zamanı! Dev markalar tarih verdi! İşte ikinci el otomobil fiyatları

15 OTOMOBİL FİRMASI İNDİRİME GİTTİ

3 ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, "Fakat geçen hafta döviz kurunun geri gelmesiyle 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firmasının 22'ye çıkacağını düşünüyoruz. Sıfır kilometre araçların fiyatlarındaki gerileme yüzde 15'lere yaklaştı."

  • 5
  • 31
İkinci el otomobil fiyatlarında indirim zamanı! Dev markalar tarih verdi! İşte ikinci el otomobil fiyatları

"İndirimin devam etmesini bekliyoruz. Şu anda sıfır kilometre araç fiyatlarıyla ikinci el otomobil fiyatları arasında uçurum var. Sıfır otomobillerde yüzde 40 gibi fiyat artışı olmuştu bu ikinci elde yüzde 200'leri buldu. Hatta model bazında yüzde 300-400'lerde fiyat artışlarını gördük" diye konuştu.