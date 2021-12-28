İkinci el otomobil fiyatlarında indirim zamanı! Dev markalar tarih verdi! İşte ikinci el otomobil fiyatları

Dövizdeki sert düşüş otomobil fiyatlarını da etkiledi. Türkiye'de satış yapan bir çok otomobil markası fiyat listesini güncelledi. İkinci el otomobil alacaklara uyarılarda bulunan uzmanlar beklenen indirim için açıklama yaptı. Peki ikinci el otomobillerde ne zaman indirim yapılacak?