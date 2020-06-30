İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat oyunu deşifre oldu!

İkinci el otomobillerde yaşanan fiyat artışının nedenlerinden biri belli oldu. İnternet üzerinden değerinin çok üzerinde fiyatla girilip alıcıları da 'opsiyonlanmıştır' yalanıyla kandıran satıcılar, piyasa fiyatkarubu da bu şekilde sürekli yukarı tırmandırıyor. İkinci el aracını satan bir vatandaş, sattığı otomobilin 10 gün sonra 17 bin TL fazla bir fiyata opsiyonlandığını gördüğünü ifade etti. Online kanallarda yapılan incelemelerde ikinci el otomobil ilanlarının yer aldığı bir platformda 5 bin 500'den fazla bu şekilde ilan bulunduğu görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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