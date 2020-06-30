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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat oyunu deşifre oldu!

İkinci el otomobillerde yaşanan fiyat artışının nedenlerinden biri belli oldu. İnternet üzerinden değerinin çok üzerinde fiyatla girilip alıcıları da 'opsiyonlanmıştır' yalanıyla kandıran satıcılar, piyasa fiyatkarubu da bu şekilde sürekli yukarı tırmandırıyor. İkinci el aracını satan bir vatandaş, sattığı otomobilin 10 gün sonra 17 bin TL fazla bir fiyata opsiyonlandığını gördüğünü ifade etti. Online kanallarda yapılan incelemelerde ikinci el otomobil ilanlarının yer aldığı bir platformda 5 bin 500'den fazla bu şekilde ilan bulunduğu görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 09:24
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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat oyunu deşifre oldu!

Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşın araç sahibi olmak için harekete geçmesi, sıfır araç tedarikinde yaşanan aksaklık ve ay başında devreye alınan kredi paketi ile ikinci el araç satışında haziran ayına yönelik ciddi bir artış bekleniyor.

Tabii ikinci eldeki bu büyük talebin fiyatlara yansıması da sanıldığından hızlı ve fazla oluyor. Ortaya çıkan bu havayı fırsata çevirmek isteyenler neredeyse gün aşırı fiyatlarla oynuyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat oyunu deşifre oldu!

Nisan ve mayıs aylarında ikinci el araç fiyatlarındaki artış yüzde 10'lara yaklaşırken kimi modellerde ise bu oran yüzde 30'lara kadar çıkmış durumda.

OPSİYON YALANI İLE FİYAT ARTIRIYORLAR
Kimi araç satıcılarının piyasadan uygun fiyata aldıkları ikinci el araçların fiyatlarını yükseltmek için çıktıkları ilanlar üzerinden ''opsiyonlanmıştır'' yalanına başvurduğu iddia edildi.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat oyunu deşifre oldu!

Online kanallar üzerinden başvurulan yöntem ile bir aracın piyasa değerinin üzerinde yazılan rakama alıcıların olduğu ikna edilerek araç alacaklara fiyat noktasında mesaj verilirken, aynı modelde araç satacak vatandaşın da kendi aracı için benzer rakamları isteyerek piyasa fiyatlarının yükseltildiği belirtiliyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat oyunu deşifre oldu!

5500 ARAÇTA AYNI MESAJ
Yenişafak'ın haberine göre, Türkiye'de en fazla ikinci el araç ilanının yer aldığı bir online e-ticaret platformu üzerinden çıkılan satılık araç ilanlarına bakıldığında söz konusu ifadenin ne kadar sık kullanıldığı da gözler önüne seriliyor. Yüzde 80'inden fazlası binek otomobil olmak üzere 5500'den fazla vasıtanın ilanın başlığına 'Opsiyonlanmıştır' mesajı düşülmüş durumda.

Söz konusu ilanlar takibe alındığında belli bir süre sonra opsiyonlanan aracın yeniden satışa çıktığı da gözlemleniyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat oyunu deşifre oldu!

10 GÜNDE 17 BİN TL
Aracını haziran ayının ilk haftası 66 bin TL'ye sattığını ifade eden bir vatandaş ise; 10 gün sonra aynı aracın 83 bin TL'ye ilan çıkılarak opsiyonlanmış olarak internette gördüğünü belirtiyor. Kimi satıcıların ise ilan çıktıkları çok sayıda aracı aynı kişiye opsiyonlaması sosyal medyada alay konusu oldu.