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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışları sürüyor...

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olurken, satışlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artış gösterdi. Aralık 2019'da 40 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın haziran ayında 49 bin 880 liraya yükseldi. Ocak-haziran döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi, 2019'un ilk yarısına göre yüzde 19 artarak 1 milyon 324 bin 751 adet oldu.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 11:16
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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışları sürüyor...

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, fiyatlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,4 ve geçen yılın aralık ayına göre de yüzde 24,7 yükseldi.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışları sürüyor...

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, haziran ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa göre de yüzde 3 artış kaydedildi.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışları sürüyor...

Yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 ayında 838 bin 379 adetlik satış olmuştu.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışları sürüyor...

İlk yarıda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışları sürüyor...

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 71'İ SATILDI

Ocak-haziran döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi, 2019'un ilk yarısına göre yüzde 19 artarak 1 milyon 324 bin 751 adet oldu.