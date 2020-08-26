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ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı yüzde 50 daha ucuz
İkinci el araç piyasasında fiyatların tavan yapmasıyla, vatandaşlar alternatif otomobil arayışına girdi. Kaza raporu olan araçlar, 2. el otomobil fiyatlarının yarısına satışa çıkıyor. Kaza durumuna göre fiyatları belirlenen araçlara, ilgi bu dönemde oldukça arttı. İşte marka marka model model pert otomobillerin fiyatları...
Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 09:56
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