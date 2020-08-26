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ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı yüzde 50 daha ucuz

İkinci el araç piyasasında fiyatların tavan yapmasıyla, vatandaşlar alternatif otomobil arayışına girdi. Kaza raporu olan araçlar, 2. el otomobil fiyatlarının yarısına satışa çıkıyor. Kaza durumuna göre fiyatları belirlenen araçlara, ilgi bu dönemde oldukça arttı. İşte marka marka model model pert otomobillerin fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 09:56
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ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı yüzde 50 daha ucuz

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları yükseliş yaşarken pert otomobillere de talep artmaya başladı. Kazalı halde satılan pert otomobiller kaza durumlarına göre rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ucuza pert otomobil alıp tamir ettirip kullanmak isteyenler de bu durumu değerlendiriyor.

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ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı yüzde 50 daha ucuz

Pert otomobil alırken mekanik hasarın az olmasına, aracın şaselerinde sorun olmamasına ve airbaglerinin tamirinin düzgün yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

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ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı yüzde 50 daha ucuz

Hürriyet'in haberine göre; Pert otomobil alırken yanınızda tamirciyle gidip tamir masrafının da fiyatını almanız menfaatinize olacaktır. Tamir masrafı yüksek olan araçlardan uzak durmanız gerekiyor.

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ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı yüzde 50 daha ucuz

İŞTE PERT ARAÇLAR VE FİYATLARI:

Fiat Egea 2018 model dizel

Pert fiyatı: 88000 lira

Rayiç fiyat: 130000 lira

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ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı yüzde 50 daha ucuz

Citroen C-Elysee 2017 model dizel

Pert fiyatı: 75000 lira

Rayiç fiyatı: 107000 lira