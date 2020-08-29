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En az yakan arabalar | Araç sürücüleri dikkat! Yakıtı adeta kokluyorlar

Pandemi süreci ile birlikte dünyada ve Türkiye'de araç satışlarında patlama yaşandı. Dev otomobil firmaları sıfır araç taleplerine yetişmekte zorlanırken, ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar oldukça yükseldi. Milyonlarca araç sürücüsü bu süreçte artan fiyatlardan dolayı yakıttan tasarruf yapmak istiyor. Peki yakıt tasarrufu sağlayan otomobiller hangisi? İşte marka marka model model en az yakan arabalar...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 10:59
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En az yakan arabalar | Araç sürücüleri dikkat! Yakıtı adeta kokluyorlar

İŞTE MARKA MARKA MODEL MODEL O LİSTE...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az yakan arabalar | Araç sürücüleri dikkat! Yakıtı adeta kokluyorlar

Hyundai i10 1.0 Style

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En az yakan arabalar | Araç sürücüleri dikkat! Yakıtı adeta kokluyorlar

Fiat Panda 1.2 Pop

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En az yakan arabalar | Araç sürücüleri dikkat! Yakıtı adeta kokluyorlar

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo

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En az yakan arabalar | Araç sürücüleri dikkat! Yakıtı adeta kokluyorlar

Fiat Punto 1.2 Popstar