En az yakan arabalar | Araç sürücüleri dikkat! Yakıtı adeta kokluyorlar

Pandemi süreci ile birlikte dünyada ve Türkiye'de araç satışlarında patlama yaşandı. Dev otomobil firmaları sıfır araç taleplerine yetişmekte zorlanırken, ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar oldukça yükseldi. Milyonlarca araç sürücüsü bu süreçte artan fiyatlardan dolayı yakıttan tasarruf yapmak istiyor. Peki yakıt tasarrufu sağlayan otomobiller hangisi? İşte marka marka model model en az yakan arabalar...