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Haberler Galeri İkinci el en ucuz SUV araç listesi: 500.000 TL altına satılıyor... Uygun fiyatlı en iyi SUV modelleri sıralandı

İkinci el en ucuz SUV araç listesi: 500.000 TL altına satılıyor... Uygun fiyatlı en iyi SUV modelleri sıralandı

Koronavirüs salgını sonrası sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında sert yükselişler yaşanmıştı. 01 Aralık'ta yürürlüğe giren ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte sıfır araçlarda düşüş yaşandı. SUV araç satın almak isteyen vatandaşlar en uygun fiyatlı modelleri araştırmaya başladı. 500 bin TL altına satılan SUV araçları sayfamızda bir araya getirdik. İşte Türkiye'de satın alınabilecek 500 bin TL SUV modelleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:37
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İkinci el en ucuz SUV araç listesi: 500.000 TL altına satılıyor... Uygun fiyatlı en iyi SUV modelleri sıralandı

Bütçesine uygun SUV araç almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en ucuz SUV modelleri araştırıyor. İkinci el SUV araç almak isteyenler için en uygun fiyatlı modelleri bu yazımızda ele aldık. 500 bin TL altına satılan farklı markalardan oluşan ikinci el en ucuz SUV araç listesimizi inceleyebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el en ucuz SUV araç listesi: 500.000 TL altına satılıyor... Uygun fiyatlı en iyi SUV modelleri sıralandı

İKİNCİ EL EN UCUZ SUV ARAÇ LİSTESİ

Hemen şunu belirtelim ki, listede yer alan bazı modellerin tramer kaydı yüksek olabilir.

İşte en uygun fiyatlı SUV modeller:

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İkinci el en ucuz SUV araç listesi: 500.000 TL altına satılıyor... Uygun fiyatlı en iyi SUV modelleri sıralandı

Audi Q7 3.0 TDI Quattro

2008 Model
Yakıt: Dizel
Km: +350.000

Fiyat: 490.000 TL

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İkinci el en ucuz SUV araç listesi: 500.000 TL altına satılıyor... Uygun fiyatlı en iyi SUV modelleri sıralandı

BMW X6 40d xDrive

2012 Model
Yakıt: Dizel
Km: +150.000

Fiyat: 420.000 TL

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İkinci el en ucuz SUV araç listesi: 500.000 TL altına satılıyor... Uygun fiyatlı en iyi SUV modelleri sıralandı

Citroën C4 Cactus 1.6 e-HDi Feel

2017 Model
Yakıt: Dizel
Km: +100.000

Fiyat: 420.000 TL