İkinci el en ucuz SUV araç listesi: 500.000 TL altına satılıyor... Uygun fiyatlı en iyi SUV modelleri sıralandı

Koronavirüs salgını sonrası sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında sert yükselişler yaşanmıştı. 01 Aralık'ta yürürlüğe giren ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte sıfır araçlarda düşüş yaşandı. SUV araç satın almak isteyen vatandaşlar en uygun fiyatlı modelleri araştırmaya başladı. 500 bin TL altına satılan SUV araçları sayfamızda bir araya getirdik. İşte Türkiye'de satın alınabilecek 500 bin TL SUV modelleri...