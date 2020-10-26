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Haberler Galeri İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Başvurular...

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Başvurular...

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan lüks araçları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sundu. Peki bu otomobilleri almak isteyen vatandaşlar ne yapmalı? İşte bakanlığın satışa çıkardığı o araçlar ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 09:21
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İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Başvurular...
Koronavirüs sebebiyle sıfır vasıtaların üretilememesi sebebiyle vasıta sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobile yöneldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Başvurular...
Araba sahibi olmak isteyenlerin bir değişik durağı da Ticaret Bakanlığı oldu.
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İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Başvurular...
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.
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İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Başvurular...
İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
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İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Başvurular...
Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkarılan 140 araçtan bazıları şöyle..