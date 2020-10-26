İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Başvurular...

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Bakanlık 20 bin TL'den başlayan araçları satışa çıkardı! Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan lüks araçları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sundu. Peki bu otomobilleri almak isteyen vatandaşlar ne yapmalı? İşte bakanlığın satışa çıkardığı o araçlar ve fiyat listesi...