Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020... Pandemi süreci ile birlikte artan otomobil talepleri sonrası, dev araba fabrikaları müşterilerine 2-3 ay sonrasına gün veriyor. Sıfır ve ikinci el araçların, fiyatlarının da yükseldiği bu dönemde, araba alacaklar bütçelerini sarsmayacak marka ve modelleri tercih ediyor. İşte önemli otomobil markalarının eylül ayı için sürücülerine sunduğu kampanya fırsatları...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL