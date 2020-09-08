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Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020... Pandemi süreci ile birlikte artan otomobil talepleri sonrası, dev araba fabrikaları müşterilerine 2-3 ay sonrasına gün veriyor. Sıfır ve ikinci el araçların, fiyatlarının da yükseldiği bu dönemde, araba alacaklar bütçelerini sarsmayacak marka ve modelleri tercih ediyor. İşte önemli otomobil markalarının eylül ayı için sürücülerine sunduğu kampanya fırsatları...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:41
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Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre

CİTROEN'DEN EYLÜL FIRSATLARI
Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.
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Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.
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Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
Berlingo’ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor.
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Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
Güncel otomobil kampanyaları | Otomobil kampanyaları eylül 2020 | Otomobil alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.