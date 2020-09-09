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Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasında fark ne kadar? İşte marka marka model model o liste

Pandemi sürecesinde artan otomobil talebi ile birlikte araba fiyatları oldukça sert yükseldi. Dev firmalar, vatandaşın talebine yetişmekte zorlanıyor. Bu durum ikinci el araç piyasasındaki fiyatları oldukça arttırdı. Son gelen ÖTV zammıyla sıfır ve ikinci el otomobiller arasındaki fiyat farkı daha açıldı. İşte marka marka model model o liste...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 09:08
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Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasında fark ne kadar? İşte marka marka model model o liste

Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Hürriyet'in haberine göre; Sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.

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Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasında fark ne kadar? İşte marka marka model model o liste

İşte sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller

Fiat Egea 1.4 Fire

Sıfır fiyatı: 110.900 lira

İkinci el fiyatı: 148.000 lira

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Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasında fark ne kadar? İşte marka marka model model o liste

Citroen C Elysee

Sıfır fiyatı: 163.750 lira

İkinci el fiyatı: 178.000 lira

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Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasında fark ne kadar? İşte marka marka model model o liste

Renault Clio 1.0 SCe

Sıfır fiyatı: 133.900 lira

İkinci el fiyatı: 155.000 lira

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Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasında fark ne kadar? İşte marka marka model model o liste

Volkswagen Polo 1.0

Sıfır fiyatı: 165.900 lira

İkinci el fiyatı: 200.000 lira