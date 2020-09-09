HaberlerGaleriSıfır ve ikinci el araba fiyatları arasında fark ne kadar? İşte marka marka model model o liste
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasında fark ne kadar? İşte marka marka model model o liste
Pandemi sürecesinde artan otomobil talebi ile birlikte araba fiyatları oldukça sert yükseldi. Dev firmalar, vatandaşın talebine yetişmekte zorlanıyor. Bu durum ikinci el araç piyasasındaki fiyatları oldukça arttırdı. Son gelen ÖTV zammıyla sıfır ve ikinci el otomobiller arasındaki fiyat farkı daha açıldı. İşte marka marka model model o liste...
Giriş Tarihi: 09.09.2020 08:58Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 09:08