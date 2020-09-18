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18 Eylül 2020, Cuma
Haberler Galeri Görenler hayretler içinde kaldı! 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki...
Görenler hayretler içinde kaldı! 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki...
Fiyatları her geçen gün artan ikinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı. Fiyat artışını fırsat bilenler, 20 yaşın üzerindeki araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkardı.
Giriş Tarihi: 18.09.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 11:21