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Görenler hayretler içinde kaldı! 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki...

Fiyatları her geçen gün artan ikinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı. Fiyat artışını fırsat bilenler, 20 yaşın üzerindeki araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkardı.

Giriş Tarihi: 18.09.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 11:21
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Görenler hayretler içinde kaldı! 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki...

İkinci el piyasasında fiyatların artmasıyla birlikte fırsatçılara gün doğdu. İkinci el araçların satıldığı internet sitesini ziyaret eden vatandaşlar, 20 yaşındasın üzerindeki araçlara sıfır otomobil fiyatı yazıldığını görünce tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görenler hayretler içinde kaldı! 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki...

Kuş serisi diye tabir edilen 20 yaş üzerindeki ikinci el otomobiller 145 bin liralara varan fiyatla satışa sunuldu.

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Görenler hayretler içinde kaldı! 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki...

İnternetten satılan araçların fiyatları artırdığını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Vatandaşlar internetteki fiyatlara bakıp araç alamaya kalkmasınlar.

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Görenler hayretler içinde kaldı! 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki...

Galericilere ve araba pazarlarına gitsinler. İnternetteki fiyatlar suni. Bütün fiyatların artmasına sebebiyet veriyorlar. Beğenmediğin serçe serisine bile 30 bin liradan 100 bin liraya kadar para isteniyor.

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Görenler hayretler içinde kaldı! 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki...

Böyle giderse araç fiyatlarında artış devam eder. Bu meseleyi halletmemiz lazım. Çözmek için de millî bir duruş sergilemek lazım. Türkiye'de dolar bu kadar artmadı. Son 8 aydır fiyatlar yüzde yüz artış gösterdi" dedi.