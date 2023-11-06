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Fiyatlar değişti: Türkiye’nin en ucuz otomobillerini yeniden listelendi! İşte uygun fiyatlı Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia modelleri

Türkiye'nin en uygun fiyatlı araç modellerinin listesi değişti. Kasım ayında otomobil üreticileri 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını yeniledi. İşte ülkemizde satışa sunulan ucuz Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia fiyatları….

Giriş Tarihi: 06.11.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:51
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Fiyatlar değişti: Türkiye’nin en ucuz otomobillerini yeniden listelendi! İşte uygun fiyatlı Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia modelleri

Kasım ayı ile birlikte fiyatlar araç modellerinin fiyatları baştan aşağı yenilendi. Yeni araç satın almak isteyen veya araçlarını yenilemek isteyenler ise ülkemizde satılan en uygun fiyatlı araçlara yönelmiş durumda. Zira son yıllarda sıfır araç modellerinde fahiş fiyat artışları gerçekleşmişti ve yeni ekonomi önlemleri kapsamında araç satışları yavaşlarken bir yandan da fiyatlarda düşüşler başladı. Bizde sizler için Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz araç modellerini listeledi. İşte Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia fiyatları….

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatlar değişti: Türkiye’nin en ucuz otomobillerini yeniden listelendi! İşte uygun fiyatlı Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia modelleri

2023 Model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP 777.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 946.900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP 827.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 996.900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP 877.900 TL

Limited 1.4 Fire 95 HP 927.900 TL

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Fiyatlar değişti: Türkiye’nin en ucuz otomobillerini yeniden listelendi! İşte uygun fiyatlı Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia modelleri

2023 Model Fiat Egea Hatcback

Street 1.4 Fire 95 HP 827.900 TL

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Fiyatlar değişti: Türkiye’nin en ucuz otomobillerini yeniden listelendi! İşte uygun fiyatlı Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia modelleri

2023 Model Fiat Egea Cross

Street 1.4 Fire 95 HP 850.900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP 890.900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP 940.900 TL

Limited 1.4 Fire 95 HP 990.900 TL

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Fiyatlar değişti: Türkiye’nin en ucuz otomobillerini yeniden listelendi! İşte uygun fiyatlı Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia modelleri

2023 Model Fiat Panda

City 1.0 70 HP Hybrid 792.900 TL

Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid 849.900 TL