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Fiyatlar değişti: Türkiye’nin en ucuz otomobillerini yeniden listelendi! İşte uygun fiyatlı Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia modelleri
Türkiye'nin en uygun fiyatlı araç modellerinin listesi değişti. Kasım ayında otomobil üreticileri 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını yeniledi. İşte ülkemizde satışa sunulan ucuz Fiat, Renault, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Dacia fiyatları….
Giriş Tarihi: 06.11.2023 11:51Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:51