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197 bin TL'ye satılık araç var! 2. El araç fiyatlarını yeniledi! İşte Volkswagen, Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel…

Renault, yenilenmiş ikinci el araç modellerinin satışına devam ediyor. 197 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulan araçlar, test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi işlemlerden geçiyor. Ayrıca boya işlemleri ve detaylı iç ve dış temizlikleri tamamlandıktan sonra müşterilere sunuluyor. İşte herkesin merak ettiği en ucuz 2. El araç modelleri…

Giriş Tarihi: 18.05.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 13:29
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197 bin TL’ye satılık araç var! 2. El araç fiyatlarını yeniledi! İşte Volkswagen, Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel…

Renault, yenilenmiş ikinci el araç satışlarına devam ediyor. Araçlar, test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi işlemlerden geçiyor ve boya işlemleri ile detaylı iç ve dış temizlikleri yapılıyor. Renault'un kalite kontrolünden geçen araçlar, uygun fiyatlarla ve güvence altında yeni sahiplerini bekliyor.

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197 bin TL’ye satılık araç var! 2. El araç fiyatlarını yeniledi! İşte Volkswagen, Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel…

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo marka ikinci el araçların yenilemesini de gerçekleştiriyor. İşte Renault'ın yenilediği 500 bin TL altı fiyata satışa sunulan 2. El araç modelleri ve fiyatları…

YENİLENMİŞ İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYAT LİSTESİ

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197 bin TL’ye satılık araç var! 2. El araç fiyatlarını yeniledi! İşte Volkswagen, Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel…

1) 1991 Model Renault R9 197,000 TL

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197 bin TL’ye satılık araç var! 2. El araç fiyatlarını yeniledi! İşte Volkswagen, Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel…

2) 1995 Model Renault R19 Europa 225,000 TL

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197 bin TL’ye satılık araç var! 2. El araç fiyatlarını yeniledi! İşte Volkswagen, Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel…

3) 2012 Model Renault Kango Express 230,000 TL