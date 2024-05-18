197 bin TL'ye satılık araç var! 2. El araç fiyatlarını yeniledi! İşte Volkswagen, Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel…

Renault, yenilenmiş ikinci el araç modellerinin satışına devam ediyor. 197 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulan araçlar, test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi işlemlerden geçiyor. Ayrıca boya işlemleri ve detaylı iç ve dış temizlikleri tamamlandıktan sonra müşterilere sunuluyor. İşte herkesin merak ettiği en ucuz 2. El araç modelleri…