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Haberler Galeri Fabrikada yenilendi! Renault kasım ayı 2. el araç modellerini fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Fabrikada yenilendi! Renault kasım ayı 2. el araç modellerini fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini atışa sunmaya devam ediyor. Piyasada en çok tercih edilen Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel gibi birçok markanın araçlarını yenileyen firma garanti kapsamında uygun fiyattan satışa sunuyor. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 09.11.2023 12:41
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Fabrikada yenilendi! Renault kasım ayı 2. el araç modellerini fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Renault fabrika çıkışlı 2.el kasım ayı araç fiyatları belli oldu. Yenilenmiş araç olarak karşımıza çıkan araçlar test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü birçok işlem uygulandıktan sonra firmanın garanti kapsamında satışa sunuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fabrikada yenilendi! Renault kasım ayı 2. el araç modellerini fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Bilindiği üzere fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo marka araçları yenileyerek satışa sunuluyor. İşte Renault tarafından yenilenen 2. El araç modelleri ve kasım ayı fiyatları…

RENAULT FABRİKASINDA YENİLENEN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE KASIM AYI FİYATLARI

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Fabrikada yenilendi! Renault kasım ayı 2. el araç modellerini fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

1) 1998 Model Ford Fiesta 215 bin TL

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Fabrikada yenilendi! Renault kasım ayı 2. el araç modellerini fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

2) 1990 Model Renault R5 249 bin 900 TL

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Fabrikada yenilendi! Renault kasım ayı 2. el araç modellerini fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

3) 1995 Model Renault R19 Europa 265 bin TL