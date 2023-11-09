Fabrikada yenilendi! Renault kasım ayı 2. el araç modellerini fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini atışa sunmaya devam ediyor. Piyasada en çok tercih edilen Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel gibi birçok markanın araçlarını yenileyen firma garanti kapsamında uygun fiyattan satışa sunuyor. İşte ayrıntılar…