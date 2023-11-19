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Haberler Galeri Elektrikli otomobillere ÖTV desteği geldi! Matrah aralığı sonrası fiyatlar da değişti! Togg, Fiat, Hyundai, Opel, Citroen...

Elektrikli otomobillere ÖTV desteği geldi! Matrah aralığı sonrası fiyatlar da değişti! Togg, Fiat, Hyundai, Opel, Citroen...

Dünya genelinde yaygınlaşan elektrikli otomobillere Türkiye'de de ilgi artarken son dönemde satışlarda büyük bir artış yaşandı. Diğer yandan Türkiye'de tüketicinin elektrikli otomobillere daha kolay ulaşabilmesi için matrah limiti artırıldı. Resmi Gazete'de yürürlüğe giren kararla birlikte motor gücü 160 kW'ın altındaki elektrikli motorlu binek otomobiller için yeni düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme sonrasında araçların fiyatları da değişti. İşte güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 19.11.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 08:55
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Elektrikli otomobillere ÖTV desteği geldi! Matrah aralığı sonrası fiyatlar da değişti! Togg, Fiat, Hyundai, Opel, Citroen...

Tüketicinin elektrikli otomobillere daha kolay ulaşabilmesi için matrah limiti artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki elektrikli motorlu binek otomobiller için ÖTV matrahında değişiklik yapıldı.

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Elektrikli otomobillere ÖTV desteği geldi! Matrah aralığı sonrası fiyatlar da değişti! Togg, Fiat, Hyundai, Opel, Citroen...

Yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan elektrikli otomobiller için matrah eşiği 1 milyon 250 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı.

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Elektrikli otomobillere ÖTV desteği geldi! Matrah aralığı sonrası fiyatlar da değişti! Togg, Fiat, Hyundai, Opel, Citroen...

Buna göre satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikliler yüzde 10'luk ÖTV'ye tabi olacak. Matrah 1 milyon 250 bin TL'yi geçseydi fiyat yüzde 40 dilimde 2 bin 100 TL'ye çıkacaktı. Yani fiyat otomatikman 186 bin civarında artacaktı.

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Elektrikli otomobillere ÖTV desteği geldi! Matrah aralığı sonrası fiyatlar da değişti! Togg, Fiat, Hyundai, Opel, Citroen...

Matrah düzenlemesiyle kazanan vatandaş oldu. Firmalar fiyat artırsa bile yüzde 10 dilime girdiği için fiyatta avantaj yakalanacak.

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Elektrikli otomobillere ÖTV desteği geldi! Matrah aralığı sonrası fiyatlar da değişti! Togg, Fiat, Hyundai, Opel, Citroen...

16 MARKA 29 MODEL

Cardata'nın verilerine göre Türkiye otomobil pazarında yüzde 10 ÖTV dilimine giren 16 markanın toplam 29 elektrikli otomobil bulunuyor.