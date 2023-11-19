Elektrikli otomobillere ÖTV desteği geldi! Matrah aralığı sonrası fiyatlar da değişti! Togg, Fiat, Hyundai, Opel, Citroen...

Buna göre satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikliler yüzde 10'luk ÖTV'ye tabi olacak. Matrah 1 milyon 250 bin TL'yi geçseydi fiyat yüzde 40 dilimde 2 bin 100 TL'ye çıkacaktı. Yani fiyat otomatikman 186 bin civarında artacaktı.