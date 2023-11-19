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Elektrikli otomobillere ÖTV desteği geldi! Matrah aralığı sonrası fiyatlar da değişti! Togg, Fiat, Hyundai, Opel, Citroen...
Dünya genelinde yaygınlaşan elektrikli otomobillere Türkiye'de de ilgi artarken son dönemde satışlarda büyük bir artış yaşandı. Diğer yandan Türkiye'de tüketicinin elektrikli otomobillere daha kolay ulaşabilmesi için matrah limiti artırıldı. Resmi Gazete'de yürürlüğe giren kararla birlikte motor gücü 160 kW'ın altındaki elektrikli motorlu binek otomobiller için yeni düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme sonrasında araçların fiyatları da değişti. İşte güncel elektrikli otomobil fiyatları...
Giriş Tarihi: 19.11.2023 08:51Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 08:55