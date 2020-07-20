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En ucuz ikinci el otomobiller neler? İkinci el otomobil fiyatları ne kadar?

Koronavirüs salgını nedeniyle firmaların sıfır araba üretimini durdurması ikinci otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bazı ikinci el otomobillerin sıfır araç fiyatlarını geçmesi büyük şaşkınlığa neden oldu. 2020 Temmuz ayı ikinci el araç fiyatları yeni bir araç satın almak isteyenler tarafından merak edildi. Peki ikinci el araba fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları…,

Giriş Tarihi: 20.07.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 16:31
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En ucuz ikinci el otomobiller neler? İkinci el otomobil fiyatları ne kadar?

İkinci el araba fiyatlarında yaşanan büyük artış büyük şaşkınlık yaşarken bazı araçların fiyatı sıfır araçları geçti. Mart ayından bu yana araç fiyatlarına gelen zam oranı nerede ise yüzde 50'ye varırken araba sahibi olmak isteyenler bu duruma isyan etti. Peki ikinci el araba fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları…

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En ucuz ikinci el otomobiller neler? İkinci el otomobil fiyatları ne kadar?

2016 model Fiat Linea

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En ucuz ikinci el otomobiller neler? İkinci el otomobil fiyatları ne kadar?

2012 model Chevrolet Cruze

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En ucuz ikinci el otomobiller neler? İkinci el otomobil fiyatları ne kadar?

2012 model Chevrolet Aveo

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En ucuz ikinci el otomobiller neler? İkinci el otomobil fiyatları ne kadar?

2016 model Citroen Citroen C Clysee