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En çok satan ikinci el araba markaları! En çok satılan 2.el arabalar 2020

En çok satan ikinci el araba markaları! En çok satılan 2.el arabalar 2020... Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 pandemisi ile birlikte, araç satışlarında büyük patlama yaşandı. Dev otomobil firmaları sıfır araç taleplerine yetişemiyor. Bununla birlikte ikinci el araç piyasasında da büyük hareketlilik yaşanıyor. İşte Temmuz ayında çok satılan ikinci el araba markalarının listesi...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 13:50
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En çok satan ikinci el araba markaları! En çok satılan 2.el arabalar 2020

Koronavirüs salgını döneminde büyük ilgi gören ikinci el online otomobil pazarında temmuz ayının en çok satan 10 markası belli oldu.

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En çok satan ikinci el araba markaları! En çok satılan 2.el arabalar 2020

Salgın süresinde ikinci el otomobil fiyatları her ne kadar artış gösterse de, satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi.

İşte ikinci el online otoda temmuz ayında en çok satılan 10 marka:

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En çok satan ikinci el araba markaları! En çok satılan 2.el arabalar 2020

1-) Volkswagen (37 bin 359 adet)

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En çok satan ikinci el araba markaları! En çok satılan 2.el arabalar 2020

2-) Renault (31 bin 372 adet)

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En çok satan ikinci el araba markaları! En çok satılan 2.el arabalar 2020

3-) Ford (23 bin 651 adet)