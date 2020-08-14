En çok satan ikinci el araba markaları! En çok satılan 2.el arabalar 2020

En çok satan ikinci el araba markaları! En çok satılan 2.el arabalar 2020... Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 pandemisi ile birlikte, araç satışlarında büyük patlama yaşandı. Dev otomobil firmaları sıfır araç taleplerine yetişemiyor. Bununla birlikte ikinci el araç piyasasında da büyük hareketlilik yaşanıyor. İşte Temmuz ayında çok satılan ikinci el araba markalarının listesi...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 13:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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