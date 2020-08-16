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Arabalardaki o ikaz lambası yanıyorsa acil servise gidin! Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor?
Arabası arıza yapan birçok sürücü ikaz lambaları tarafından daha önceden uyarılsa da bunun farkına varamıyor. Aslında otomobiller ne tür sorunlar çıkartabileceğini belli bir oranda sürücüye bildiriyor ancak sürücülerin ikaz ışıklarının anlamlarını bilmemesi beklenen acı sonu getiriyor. Önemsiz olarak önemsenmeyen otomobillerdeki ikaz ışıklarının anlamları sizler için derlendi. İşte otomobillerde bulunan ikaz ışıkları ve anlamları.
Giriş Tarihi: 16.08.2020 18:43Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 18:44