16 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arabalardaki o ikaz lambası yanıyorsa acil servise gidin! Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor?

Arabalardaki o ikaz lambası yanıyorsa acil servise gidin! Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor?

Arabası arıza yapan birçok sürücü ikaz lambaları tarafından daha önceden uyarılsa da bunun farkına varamıyor. Aslında otomobiller ne tür sorunlar çıkartabileceğini belli bir oranda sürücüye bildiriyor ancak sürücülerin ikaz ışıklarının anlamlarını bilmemesi beklenen acı sonu getiriyor. Önemsiz olarak önemsenmeyen otomobillerdeki ikaz ışıklarının anlamları sizler için derlendi. İşte otomobillerde bulunan ikaz ışıkları ve anlamları.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 18:44
  • 1
  • 67
Arabalardaki o ikaz lambası yanıyorsa acil servise gidin! Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor?

Otomobillerde bulunan ikaz ışıkları hayat kurtarmasına rağmen birçok sürücü tarafından anlamları bile bilinmiyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 67
Arabalardaki o ikaz lambası yanıyorsa acil servise gidin! Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor?

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

  • 3
  • 67
Arabalardaki o ikaz lambası yanıyorsa acil servise gidin! Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor?

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

  • 4
  • 67
Arabalardaki o ikaz lambası yanıyorsa acil servise gidin! Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor?

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

  • 5
  • 67
Arabalardaki o ikaz lambası yanıyorsa acil servise gidin! Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor?

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR