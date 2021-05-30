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Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi! Gizemli müşterilerden biri belli oldu mu?

Lüks araçlar denilince akla gelen ilk isim Rolls-Royce olur. Ünlü marka şimdiye kadar dikkat çekici, pahalı araçlara imza attı. İngiltere merkezli üretici yeni bombasını Rolls-Royce Boat Tail modelini tanıttı. Alıcısı sır gibi saklanan 20 milyon sterlinlik fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı otomobili olan Rolls-Royce Boat Tail'in Beyonce ve Jay Z'ye özel yapıldığı iddia edildi. İşte 3 adet üretilen dünyanın en pahalı otomobilinin özellikleri...

Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 16:24
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Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi! Gizemli müşterilerden biri belli oldu mu?

İngiliz lüks araç üreticisi Rolls-Royce'un önceki gün tanıttığı dünyanın en pahalı otomobili olan yeni modeli Boat Tail'in ABD'li ünlü şarkıcı çift Beyonce ve Jay Z tarafından sipariş edildiği öne sürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi! Gizemli müşterilerden biri belli oldu mu?

20 milyon sterlinlik (243 milyon lira) fiyatıyla yaklaşık 40 Rolls-Royce Phantom limuzine eşdeğer olan aracın Beyonce ve Jay Z'nin 9 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ithafen mavi renkte olduğu öne sürüldü.

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Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi! Gizemli müşterilerden biri belli oldu mu?

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan otomotiv endüstrisinden bir kaynak, "Bu fantastik otomobilin tüm detaylarıyla en sevdikleri şeylerle eşleşen Beyonce ve Jay Z tarafından sipariş edildiği düşünülüyor" dedi.

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Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi! Gizemli müşterilerden biri belli oldu mu?

Arka tarafında yemek takımı, buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve şemsiye bulunan Rolls-Royce Boat Tail'ın ünlü çiftin düzenli olarak gittiği ve açık havada piknik yapmaktan keyif aldığı Fransız rivierası Cote d'Azur bölgesi için tasarlandığı tahmin ediliyor.

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Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi! Gizemli müşterilerden biri belli oldu mu?

Öte yandan, 5,8 metreden kısa bir uzunluğa sahip olan yeni dört koltuklu iki kapılı Rolls-Royce Boat Tail, şirketin İngiltere'nin Sussex bölgesindeki butik genel merkezinde yeni Coachbuild departmanı tarafından inşa edilen ilk araç olduğu belirtildi.