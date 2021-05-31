2. el araç sigorta fiyatları | İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Trafik sigortası fiyatlarına yansıyacak

'SIFIR ARAÇLARIN SİGORTA PRİMİ DAHA DÜŞÜK'

Milliyet'in haberine göre; konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi. Sıfır arabalarda ise durum daha farklı. Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor. Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor." dedi.