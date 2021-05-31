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2. el araç sigorta fiyatları | İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Trafik sigortası fiyatlarına yansıyacak
Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2021 | Otomotiv sektörü 1 Haziran'dan sonra yeniden yaşanacak hareketli günleri bekliyor. Uzmanlar ikinci el araç fiyatlarının, kademeli normalleşme adımlarıyla yeniden tırmanışa geçeceğini söyledi. Bu durum 2. el otomobil trafik sigortası fiyatlarına da yansıyacak. İşte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haberin detayları...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:06Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:07