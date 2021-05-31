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Haberler Galeri 2. el araç sigorta fiyatları | İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Trafik sigortası fiyatlarına yansıyacak

2. el araç sigorta fiyatları | İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Trafik sigortası fiyatlarına yansıyacak

Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2021 | Otomotiv sektörü 1 Haziran'dan sonra yeniden yaşanacak hareketli günleri bekliyor. Uzmanlar ikinci el araç fiyatlarının, kademeli normalleşme adımlarıyla yeniden tırmanışa geçeceğini söyledi. Bu durum 2. el otomobil trafik sigortası fiyatlarına da yansıyacak. İşte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:07
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2. el araç sigorta fiyatları | İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Trafik sigortası fiyatlarına yansıyacak
Trafik sigortası yapılırken birçok etken fiyat değişimine sebep oluyor. Bunların en başında ise aracın değeri geliyor. Son dönemde ikinci el piyasasında yaşanan fiyat artışı sigorta fiyatlarını da etkiledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. el araç sigorta fiyatları | İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Trafik sigortası fiyatlarına yansıyacak

'SIFIR ARAÇLARIN SİGORTA PRİMİ DAHA DÜŞÜK'

Milliyet'in haberine göre; konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi. Sıfır arabalarda ise durum daha farklı. Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor. Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor." dedi.

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2. el araç sigorta fiyatları | İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Trafik sigortası fiyatlarına yansıyacak

"FİYATLAR DEVAMLI GÜNCELLENİR"
Sigorta fiyatlarının belirlenmesinde araç değer listesinin baz alındığını söyleyen Bağcı, "İkinci el bir araca sigorta için fiyat verilirken, araç değer listesi baz alınır. Bir diğer adıyla piyasa rayiç değeri baz alınır ve bu fiyatlar devamlı güncellenir." ifadelerini kullandı.

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2. el araç sigorta fiyatları | İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Trafik sigortası fiyatlarına yansıyacak

DEĞER KAYBI TAZMİNATLARI ARTTI
Şirketlerin vatandaşa ödediği değer kaybı tazminatlarının bu dönemde yüzde 10 civarında arttığını da belirten Bağcı, "2021 yılında sigorta yaptıranların sayısı 2020'ye göre normale döndü diyebiliriz. Ancak halen yatan arabalar var. Okul servisleri gibi. O kategoride sigortalanmama görüyoruz. Ama diğer bütün araçlarda normale döndük diyebiliriz." dedi.

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2. el araç sigorta fiyatları | İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Trafik sigortası fiyatlarına yansıyacak

'TAKSİTLİ SATIŞLAR YÜZDE 90'A KADAR ÇIKTI'
Taksitli trafik sigortası satışlarının çok fazla arttığına da değinen Bağcı, "Kredi kartı kullanımı trafik sigortasında neredeyse yüzde 90'a kadar çıktı. Pandemi nedeniyle bu oran çok çok fazla arttı." dedi.