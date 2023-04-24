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Haberler Galeri Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL'ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!

Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL'ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!

Citroen'den büyük Nisan ayı kampanyası! Bu fırsatı kaçımayın! Fransız otomotiv devi Citroen, tamamen elektrikli araçlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. 2021 yılının son çeyreğinde satışa sunulan, Türkiye'nin en ucuz aracı olmaya aday olan Citroen Ami'nin fiyatı açıklandı. Sizde 245.900' TL'ye uygun fiyatlı taksitlerle araç sahibi olabilirsiniz. İşte, Citroën Ami, C3 Aircross, Citroën C4,Berlingo Kombi fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 16:59
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Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL’ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!

Uygun fiyatları araba markaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Citroen, sıfır araç sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Nisan ayında duyurulan kampanya araba almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü.Citroen bayileri üzerinden araba alan kişiler 245.900 TL'ye araç kampanyadan yararlanabilecekler.İşte, Citroen uygun fiyatlı marka araç modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL’ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!

CİTROEN'DEN NİSAN AYI KAMPANYASI!

Türkiye'nin en ucuz aracı olmaya aday olan Citroen Ami'nin fiyatı açıklandı. Nisan ayına özel aylık 5.200 TL taksit fırsatıyla satışa sunuluyor. Kampanya 30/04/2023 tarihine kadar geçerli. Bu fiyat 2023 model yılı satış fiyatıdır

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Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL’ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!

Citroen tarafından yapılan açıklamada modellere göre sunulan kredi fırsatları şu şekilde sıralandı: Citroën Ami modelinde 100.000 TL 24 ay %1,48 faiz kampanyası sunulmaktadır.

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Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL’ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!

Citroën C3 Aircross modelinde 100.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 180.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.

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Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL’ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!

Citroën C4 modelinde 100.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 180.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.