Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL’ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!

CİTROEN'DEN NİSAN AYI KAMPANYASI!

Türkiye'nin en ucuz aracı olmaya aday olan Citroen Ami'nin fiyatı açıklandı. Nisan ayına özel aylık 5.200 TL taksit fırsatıyla satışa sunuluyor. Kampanya 30/04/2023 tarihine kadar geçerli. Bu fiyat 2023 model yılı satış fiyatıdır