24 Nisan 2023, Pazartesi
Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL'ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!
Citroen'den büyük Nisan ayı kampanyası! Bu fırsatı kaçımayın! Fransız otomotiv devi Citroen, tamamen elektrikli araçlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. 2021 yılının son çeyreğinde satışa sunulan, Türkiye'nin en ucuz aracı olmaya aday olan Citroen Ami'nin fiyatı açıklandı. Sizde 245.900' TL'ye uygun fiyatlı taksitlerle araç sahibi olabilirsiniz. İşte, Citroën Ami, C3 Aircross, Citroën C4,Berlingo Kombi fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 16:59
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