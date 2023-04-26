26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hurdalıktan aldığı Toyota Camry marka arabayı fabrika ayarlarına döndürdü 🚗 1986 model arabanın inanılmaz değişimi 🛠️

Hurdalıktan aldığı Toyota Camry marka arabayı fabrika ayarlarına döndürdü 🚗 1986 model arabanın inanılmaz değişimi 🛠️

YouTube'da Restoration Restore adlı kanalda restorasyon videoları paylaşan fenomen son yaptığı iş ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 06:14
  • 1
  • 99
Hurdalıktan aldığı Toyota Camry marka arabayı fabrika ayarlarına döndürdü 🚗 1986 model arabanın inanılmaz değişimi 🛠️

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration Restore adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 99
Hurdalıktan aldığı Toyota Camry marka arabayı fabrika ayarlarına döndürdü 🚗 1986 model arabanın inanılmaz değişimi 🛠️

Çalıların arasında hurdaya ayrılmış ve terk edilmiş 1986 model Toyota Camry araba bulan kişi otomobili evine götürdü.

  • 3
  • 99
Hurdalıktan aldığı Toyota Camry marka arabayı fabrika ayarlarına döndürdü 🚗 1986 model arabanın inanılmaz değişimi 🛠️

Tüm parçaları elinden geçirerek yenileyen bu kişi arabanın son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

  • 4
  • 99
Hurdalıktan aldığı Toyota Camry marka arabayı fabrika ayarlarına döndürdü 🚗 1986 model arabanın inanılmaz değişimi 🛠️

Arabanın her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı.

  • 5
  • 99
Hurdalıktan aldığı Toyota Camry marka arabayı fabrika ayarlarına döndürdü 🚗 1986 model arabanın inanılmaz değişimi 🛠️

İşte hurda halindeki arabanın son hali.