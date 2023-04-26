Hurdalıktan aldığı Toyota Camry marka arabayı fabrika ayarlarına döndürdü 🚗 1986 model arabanın inanılmaz değişimi 🛠️

YouTube'da Restoration Restore adlı kanalda restorasyon videoları paylaşan fenomen son yaptığı iş ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 06:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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