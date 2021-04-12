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Haberler Galeri Çip krizi otomotiv sektörünü yaraladı! Dünyaca ünlü firmadan flaş açıklama

Çip krizi otomotiv sektörünü yaraladı! Dünyaca ünlü firmadan flaş açıklama

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs otomotiv sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından biri daha çip tedariği krizi nedeniyle üretimde sıkıntı yaşadığını açıkladı. General Motors, çip tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle ABD'de üretimini azaltmaya devam edeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:18
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Çip krizi otomotiv sektörünü yaraladı! Dünyaca ünlü firmadan flaş açıklama

Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu dalga dalga yayılıyor. Dünyaca ünlü bir otomotiv devi daha çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretimini iptal etme kararı aldı.

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Çip krizi otomotiv sektörünü yaraladı! Dünyaca ünlü firmadan flaş açıklama

General Motors, çip tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle ABD'de üretimini azaltmaya devam edeceğini bildirdi. General Motors yaptığı açıklamada Indiana'daki Fort Wayne ve Michigan'daki Flint montaj fabrikalarında bazı vardiyaları iptal edecek.

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Çip krizi otomotiv sektörünü yaraladı! Dünyaca ünlü firmadan flaş açıklama

BİR FİRMA DAHA ÜRETİMİ DURDURDU
Öte yandan Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurmuştu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirmişti.

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Çip krizi otomotiv sektörünü yaraladı! Dünyaca ünlü firmadan flaş açıklama

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

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Çip krizi otomotiv sektörünü yaraladı! Dünyaca ünlü firmadan flaş açıklama

PEKİ NE OLMUŞTU?
Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.