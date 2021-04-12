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Çip krizi otomotiv sektörünü yaraladı! Dünyaca ünlü firmadan flaş açıklama
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs otomotiv sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından biri daha çip tedariği krizi nedeniyle üretimde sıkıntı yaşadığını açıkladı. General Motors, çip tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle ABD'de üretimini azaltmaya devam edeceğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:18
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