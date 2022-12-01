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Haberler Galeri Araç fiyatlarında ÖTV depremi: Marka marka güncel fiyat listesi! Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia... 0 km araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Araç fiyatlarında ÖTV depremi: Marka marka güncel fiyat listesi! Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia... 0 km araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları adeta çakıldı. Araç almak isteyenler için umut ışığı olan ÖTV matrah düzenlemesiyle değişen sıfır araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Peki Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia otomil fiyatları düştü mü? Ne kadar oldu? İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:54
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Araç fiyatlarında ÖTV depremi: Marka marka güncel fiyat listesi! Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia... 0 km araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sıfır araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar ÖTV matrah indirimiyle birlikte Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia, Skoda, Volkswagen model araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki sıfır araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araç fiyatlarında ÖTV depremi: Marka marka güncel fiyat listesi! Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia... 0 km araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YENİ ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV matrah oranları:

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Araç fiyatlarında ÖTV depremi: Marka marka güncel fiyat listesi! Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia... 0 km araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı

ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı

Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı

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Araç fiyatlarında ÖTV depremi: Marka marka güncel fiyat listesi! Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia... 0 km araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

- Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

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Araç fiyatlarında ÖTV depremi: Marka marka güncel fiyat listesi! Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia... 0 km araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

FIAT EGEA

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli

Satış bedeli: 402.900

Yeni ÖTV'li fiyatı: 335.750

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli

Satış bedeli: 443.900

Yeni ÖTV'li fiyatı: 369.917

Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel

Satış bedeli: 532.900

Yeni ÖTV'li fiyatı: 503.294

Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Dizel

Satış bedeli: 550.400

Yeni ÖTV'li fiyatı: 519.822

Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy

Satış bedeli: 658.900

Yeni ÖTV'li fiyatı: 622.294

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli

Satış bedeli: 464.900

Yeni ÖTV'li fiyatı: 387.417