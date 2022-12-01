Araç fiyatlarında ÖTV depremi: Marka marka güncel fiyat listesi! Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia... 0 km araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları adeta çakıldı. Araç almak isteyenler için umut ışığı olan ÖTV matrah düzenlemesiyle değişen sıfır araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Peki Renault, Hyundai, Fiat, Citroen, Dacia otomil fiyatları düştü mü? Ne kadar oldu? İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları...