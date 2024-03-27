27 Mart 2024, Çarşamba
BİTİYOR: Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları
Hyundai'nin 3 ay ertelemeli kredi ve 122 bin TL'lik indirim kampanyası Mart ayı sonuna kadar geçerli. ELANTRA 1.6 Prime CVT için 60 bin TL, KONA 1.6T-GDI N-Line DCT 4x4 modeli için ise 122 bin TL indirim sunan firma, satışlarını hız kesmeden sürdürüyor. İşte araçların fiyat listesi…
Giriş Tarihi: 27.03.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 08:57
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