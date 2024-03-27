27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİTİYOR: Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları

BİTİYOR: Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları

Hyundai'nin 3 ay ertelemeli kredi ve 122 bin TL'lik indirim kampanyası Mart ayı sonuna kadar geçerli. ELANTRA 1.6 Prime CVT için 60 bin TL, KONA 1.6T-GDI N-Line DCT 4x4 modeli için ise 122 bin TL indirim sunan firma, satışlarını hız kesmeden sürdürüyor. İşte araçların fiyat listesi…

Giriş Tarihi: 27.03.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 08:57
  • 1
  • 12
BİTİYOR: Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları

Hyundai, Mart ayına özel bir kampanya ile geldi. Yeni fiyat listesi ve kampanya detaylarını duyuran otomobil üreticisi, 2023 Model Elentra ve KONA N Line modelleri için indirim kampanyası başlattı. ELANTRA 1.6 Prime CVT için 60 bin TL, KONA 1.6T-GDI N-Line DCT 4x4 modeli için ise 122 bin TL indirim uygulayacak. Firmanın sunduğu avantajlara ek olarak, 3 Ay ertelemeli finansman desteği sağlanmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 31 Mart tarihine kadar bayilere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İşte merak edilen detaylar….

  • 2
  • 12
BİTİYOR: Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları

HYUNDAİ İNDİRİM KAMPANYASI

Hyundai Elentra ve Kona modelleri için 3 ay ertelemeli kredi ve 122 bin TL'ye varan indirim kampanyasının detaylarını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. İşte kampanya detaylar;

  • 3
  • 12
BİTİYOR: Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları

2023 Model Hyundai Elentra

Kampanya 18-31.03.2024 tarihleri arasında geçerlidir. 60.000 TL indirimli satış fiyatı ELANTRA 1.6 Prime CVT modeli için geçerlidir.

  • 4
  • 12
BİTİYOR: Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları

Şimdi alın, 3 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası, Garanti BBVA tarafınca %4,70'ten başlayan faiz oranları ile, Yapı Kredi tarafınca %4,70'ten başlayan faiz oranları ile, TEB Oto Finans tarafınca tüm vade ve tutarlardaki 3 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %4,29'dan başlayan faiz oranları ile yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kullanımlarında sunulmaktadır.

  • 5
  • 12
BİTİYOR: Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları

Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %15'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Kampanyalar, katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir.