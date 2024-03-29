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Haberler Galeri 2024 SUV satış rakamları belli oldu! Yine ilk 3 ayda rekor satış geldi! İşte en çok satılan SUV modelleri ve satış adetleri

2024 SUV satış rakamları belli oldu! Yine ilk 3 ayda rekor satış geldi! İşte en çok satılan SUV modelleri ve satış adetleri

SUV modellerine olan talep hızla artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan rapora göre 2024 yılında toplamda 74 bin 143 SUV modeli satıldı. En çok satılan 20 SUC modelini ise sizler için listeledik.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:57
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2024 SUV satış rakamları belli oldu! Yine ilk 3 ayda rekor satış geldi! İşte en çok satılan SUV modelleri ve satış adetleri

2024 yılı yılının ilk çeyreğinde son yaklaşırken Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) yılın en çok satan SUV modellerinin listesini ve satış rakamlarını açıkladı. Yayınlanan rapora göre 2024 yılı içinde 74 bin 143 adet SUV modeli satıldı. Peki Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İşte listelenen o SUV modelleri….

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2024 SUV satış rakamları belli oldu! Yine ilk 3 ayda rekor satış geldi! İşte en çok satılan SUV modelleri ve satış adetleri

2024 YILINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLERİ VE SATIŞ RAKAMLARI!

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2024 SUV satış rakamları belli oldu! Yine ilk 3 ayda rekor satış geldi! İşte en çok satılan SUV modelleri ve satış adetleri

20) Nissan Juke 1157 adet satıldı

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2024 SUV satış rakamları belli oldu! Yine ilk 3 ayda rekor satış geldi! İşte en çok satılan SUV modelleri ve satış adetleri

19) Toyota C-HR 1237 adet satıldı

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2024 SUV satış rakamları belli oldu! Yine ilk 3 ayda rekor satış geldi! İşte en çok satılan SUV modelleri ve satış adetleri

18) Ford Puma 1242 adet satıldı