2024 SUV satış rakamları belli oldu! Yine ilk 3 ayda rekor satış geldi! İşte en çok satılan SUV modelleri ve satış adetleri

SUV modellerine olan talep hızla artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan rapora göre 2024 yılında toplamda 74 bin 143 SUV modeli satıldı. En çok satılan 20 SUC modelini ise sizler için listeledik.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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