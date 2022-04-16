Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık: 81 ilde bugün başladı

2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

Bu kapsamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın 81 il için verdiği talimat sonrası çalışmalarını hızlandırdı.