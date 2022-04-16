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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yerli otomobil TOGG'a özel hazırlık: 81 ilde bugün başladı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için en önemli adımlardan biri daha atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklenen programı devreye aldı.
Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:43Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:46