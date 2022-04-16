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Haberler Galeri Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yerli otomobil TOGG'a özel hazırlık: 81 ilde bugün başladı

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yerli otomobil TOGG'a özel hazırlık: 81 ilde bugün başladı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için en önemli adımlardan biri daha atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklenen programı devreye aldı.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:46
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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık: 81 ilde bugün başladı

TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık: 81 ilde bugün başladı

2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

Bu kapsamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın 81 il için verdiği talimat sonrası çalışmalarını hızlandırdı.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık: 81 ilde bugün başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını başvuruya açtıklarını bildirdi.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık: 81 ilde bugün başladı

BAŞVURUYA BUGÜN AÇILDI

Bakan Varank, "Elektrikli araçlar için gerekli altyapıyı ülkemize kazandırmakta kararlıyız.Türkiye'nin 1.560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için 300 milyon TL bütçeli hibe programını bugün başvuruya açtık. Yatırımcılarımıza hayırlı olsun!" dedi.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık: 81 ilde bugün başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün, bu dönemin en önemli gündem maddelerinden birinin elektrikli araçlar olduğunu vurgulayarak, Bilişim Vadisi'nde TOGG'a ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.