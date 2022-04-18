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Arabası olanlar dikkat! Gösterge panelinde bu işaret yanıyorsa hemen servise gidin

Arabası olanları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Otomobillerde o işaret yandığı zaman hemen servisin yolunu tutun.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:55
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Arabası olanlar dikkat! Gösterge panelinde bu işaret yanıyorsa hemen servise gidin

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arabası olanlar dikkat! Gösterge panelinde bu işaret yanıyorsa hemen servise gidin

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Arabası olanlar dikkat! Gösterge panelinde bu işaret yanıyorsa hemen servise gidin

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Arabası olanlar dikkat! Gösterge panelinde bu işaret yanıyorsa hemen servise gidin

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Arabası olanlar dikkat! Gösterge panelinde bu işaret yanıyorsa hemen servise gidin

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR