18 Nisan 2022, Pazartesi
Arabası olanlar dikkat! Gösterge panelinde bu işaret yanıyorsa hemen servise gidin
Arabası olanları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Otomobillerde o işaret yandığı zaman hemen servisin yolunu tutun.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:55
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