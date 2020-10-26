Arabası olanlar dikkat! Gizli özellik! Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız...

Arabası olanlar dikkat gizli özellik! Günden güne artan otomobil sayısı hayatımızda önemli bir yere sahip. Ancak sürücülerin bazıları aracını yakından tanımıyor. Bir çok sürücü sahip olduğu aracın tüm özelliklerini bilmiyor. Örneğin bunlardan biri de, yağmurlu hava silecek açıkken geri vitese aldığınızda ne olur? İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların gizli kalmış, az bilinen özellikleri...