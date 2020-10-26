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Arabası olanlar dikkat! Gizli özellik! Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız...

Arabası olanlar dikkat gizli özellik! Günden güne artan otomobil sayısı hayatımızda önemli bir yere sahip. Ancak sürücülerin bazıları aracını yakından tanımıyor. Bir çok sürücü sahip olduğu aracın tüm özelliklerini bilmiyor. Örneğin bunlardan biri de, yağmurlu hava silecek açıkken geri vitese aldığınızda ne olur? İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların gizli kalmış, az bilinen özellikleri...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:08
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Arabası olanlar dikkat! Gizli özellik! Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız...

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

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Arabası olanlar dikkat! Gizli özellik! Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız...

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde..

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Arabası olanlar dikkat! Gizli özellik! Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız...

Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Arabası olanlar dikkat! Gizli özellik! Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız...

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı?

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Arabası olanlar dikkat! Gizli özellik! Silecek açıkken arabayı geri vitese takarsanız...

Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.