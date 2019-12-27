27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

A'dan Z'ye yerli otomobil! Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil fiyatı ne kadar, nerede üretilecek?

Yerli otomobil Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında yerli otomobille ilgili detaylar belli oldu. Türkiye'nin yerli otomobil projesi vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Yerli otomobilin görselleri, özellikleri, fiyatı, ismi ve üretim tarihi merak konusu oldu. Otomobil ile ilgili Google üzerinden yoğun şekilde bir arayış söz konusu. Peki, yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman üretilecek? Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil özellikleri neler? İşte A'dan Z'ye yerli otomobil...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 17:01
  • 1
  • 28
A'dan Z'ye yerli otomobil! Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil fiyatı ne kadar, nerede üretilecek?

TOGG tarafından geliştirilen yerli otomobil Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı. Yerli otomobilin tanıtımı vatandaşta büyük heyecan yarattı. Yerli otomobilin özellikleri, lansmanda yapılan açıklamalar, üretim tarihi, fiyatı ve ismi yoğun şekilde araştırılıyor. Yerli otomobilin üretileceği yer de merak edilenler arasında önemli bir yer tutuyor. Peki, yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman üretilecek? Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil özellikleri neler? İşte yerli otomobile dair her şey...

ÖRTÜ KALKTI! İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ (TIKLA İZLE)

  • 2
  • 28
A'dan Z'ye yerli otomobil! Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil fiyatı ne kadar, nerede üretilecek?

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

ÖRTÜ KALKTI! İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ (TIKLA İZLE)

  • 3
  • 28
A'dan Z'ye yerli otomobil! Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil fiyatı ne kadar, nerede üretilecek?

ELEKTRİK GÜÇ ÜNİTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

ÖRTÜ KALKTI! İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ (TIKLA İZLE)

  • 4
  • 28
A'dan Z'ye yerli otomobil! Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil fiyatı ne kadar, nerede üretilecek?

TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.

ÖRTÜ KALKTI! İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ (TIKLA İZLE)

  • 5
  • 28
A'dan Z'ye yerli otomobil! Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil fiyatı ne kadar, nerede üretilecek?

300+ VE 500+ MENZİL

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.