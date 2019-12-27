A'dan Z'ye yerli otomobil! Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil fiyatı ne kadar, nerede üretilecek?

Yerli otomobil Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında yerli otomobille ilgili detaylar belli oldu. Türkiye'nin yerli otomobil projesi vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Yerli otomobilin görselleri, özellikleri, fiyatı, ismi ve üretim tarihi merak konusu oldu. Otomobil ile ilgili Google üzerinden yoğun şekilde bir arayış söz konusu. Peki, yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman üretilecek? Yerli otomobil ismi belli oldu mu? Yerli otomobil özellikleri neler? İşte A'dan Z'ye yerli otomobil...