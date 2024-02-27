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Haberler Galeri 500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel modelleri uyguna sayışta

500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel modelleri uyguna sayışta

İkinci el yenilenmiş araç modelleri listesine yenileri eklendi. Renault tarafından yenilenen ikinci el araç modelleri yeniden piyasaya uygun fiyattan sürülmeye devam ediyor. Tüm kontrolleri gerçekleştirilen araçlar yenilendikten sonra garantili olarak yeni sahibine teslim ediliyor. İşte Modeller ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:46
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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel modelleri uyguna sayışta

Renault yenilenmiş yeni ikinci el araç modellerini piyasaya sürdü. Araçların test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlemi uyguladıktan sonra piyasaya süren firma, yeni araç sahibi olmak isteyenlere uygun fiyata güvenli ve garantili araç satışı gerçekleştiriyor.

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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel modelleri uyguna sayışta

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo marka ikinci el araçların yenilemesini de gerçekleştiriyor. İşte Renault'ın yenilediği 500 bin TL altı fiyata satışa sunulan 2. El araç modelleri ve fiyatları…

500 BİN TL ALTI YENİLENMİŞ İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYAT LİSTESİ

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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel modelleri uyguna sayışta

1) 1990 Model Renault R5: 249.900 TL

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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel modelleri uyguna sayışta

2) 1995 Model RENAULT EUROPA: 255.000 TL

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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel modelleri uyguna sayışta

3) 2012 Model Renault Kangoo Express: 275.000 TL