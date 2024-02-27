500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel modelleri uyguna sayışta

İkinci el yenilenmiş araç modelleri listesine yenileri eklendi. Renault tarafından yenilenen ikinci el araç modelleri yeniden piyasaya uygun fiyattan sürülmeye devam ediyor. Tüm kontrolleri gerçekleştirilen araçlar yenilendikten sonra garantili olarak yeni sahibine teslim ediliyor. İşte Modeller ve fiyatları…