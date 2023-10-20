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400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…
400 bin TL altı sahibinden 2. El araç modelleri yükselen araç piyasasının göz bebeği haline dönüştü. Bütçe dostu yapısı, uygun parça bakım maliyetleri, ikinci el araç satın alacakların ilgisini çekmeye başladı. İşte düşük bütçeye satın alabileceğini Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen modelleri…
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:18Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:18