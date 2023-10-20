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Haberler Galeri 400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…

400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…

400 bin TL altı sahibinden 2. El araç modelleri yükselen araç piyasasının göz bebeği haline dönüştü. Bütçe dostu yapısı, uygun parça bakım maliyetleri, ikinci el araç satın alacakların ilgisini çekmeye başladı. İşte düşük bütçeye satın alabileceğini Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen modelleri…

Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:18
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400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…

İkinci el araç fiyatlarında görülen aşırı yükseliş ile birlikte düşük bütçeli ikinci el temiz araçlar rağbet görmeye başladı. Bu araçlar sıfır ve yüksek fiyatlı araçlara kıyasla hızlı alınıp satılabiliyor. Ayrıca diğer araçlara kıyasla parça maliyetleri de kullanıcılarının cebini yormuyor. Türkiye'nin her yerinden satışa sunulan binlerce ikinci el araç modellerinin fiyatları, kaza durumu, değişeni, kilometresi veya yaşı gibi daha birçok neden ötürü farklılıklar gösteriyor. Bizde sizler için 400 bin TL altında sahibinden satışa sunulan 2. El araç modellerini listeledik.

400 BİN TL ALTI SATIN ALABİLECEĞİNİZ SAHİBİNDEN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…

2006 Model Dacia Logan

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400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…

2006 Model Fiat Albea

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400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…

2007 Model Fiat Linea

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400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…

2009 Model Fiat Palio